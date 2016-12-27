В Калининградской области достроили первый энергообъект к ЧМ-2018

Энергетики завершили строительство подстанции 110 киловольт «Береговая» на острове Октябрьский в Калининграде, которая возводилась в рамках подготовки региона в чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Подстанция «Береговая» — единственная подстанция закрытого типа в регионе, выполнена в виде здания, что исключает атмосферное воздействие на оборудование, обеспечивает экологическую безопасность и отсутствие шума, что в свою очередь позволяет гармонично вписать энергообъект в городскую среду.

Строительство подстанции, которая обеспечит электроэнергией стадион на 35 тысяч мест на острове Октябрьский, началось в августе 2015 года. Тогда же была достигнута договоренность между региональными властями и энергетиками о том, что объект будет сдан на полгода раньше утвержденного срока. В первом квартале 2017 года будет производиться наладка оборудования. В марте 2017 года подстанция будет сдана в эксплуатацию. Строительство первой в городе подстанции закрытого типа обошлось в один миллиард рублей. При этом здесь энергетики смогли реализовать программу импортозамещения.

«С подстанции „Береговая“ мы начинаем новую эпоху развития энергосистемы Калининградской области. В этом заинтересованы на государственном уровне, что подтверждает утверждение масштабной Программы развития электросетевого комплекса региона на ближайшие пять лет. Мы намерены создать здесь эталонную модель энергосистемы», — сказал гендиректор ПАО «Россети» Олег Бударгин.

Подстанция «Береговая» будет работать полностью в автоматическом режиме. Преобразовывать электроэнергию будут два трансформатора отечественного производства: 48-тонное оборудование привезли в Калининград из Тольятти. Номинальная мощность трансформаторов подобрана на перспективу, с учетом дальнейшего возведения микрорайона вокруг главной футбольной арены.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.