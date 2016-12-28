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Экспорт

Новосибирская область начала поставлять в Монголию мясо птицы

Новосибирская область осуществила первые поставки в Монголию мяса птицы, яиц и мороженого.

Первая партия мяса птицы — 225 тонн — отправлена в Монголию.

Также в соседнюю страну отправлено 214 тыс. штук яиц, в Китай и Монголию — 235 тонн мороженого.

В сегменте сельскохозяйственной продукции Новосибирская область ранее поставляла за рубеж в основном пух и перо, а также гаммарус (мелкие рачки, используемые в качестве корма для рыб).

Как ранее уже сообщалось на СуН, Новосибирская область начала экспортировать в Китай рапс. Первая партия объемом 1,8 тыс. тонн отправлена в КНР в начале декабря.

http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/novosibirskaya-oblast-nachala-postavlyat-v-mongoliyu-myaso-ptitsy/?filter_detail=news-branchs

сельское хозяйство , экспорт , Новосибирская область
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