Новый детский сад открыт в Сахалинской области

Новый детский сад № 50 «Карусель» на улице Высоцкого в Хомутово открылся 28 декабря.

Карусель" рассчитана на 200 воспитанников, это один из немногих детсадов Южно-Сахалинска, где будут постоянно действующие ясельные группы. Списки детей уже определены. При этом получать путевки на руки тем родителям, чьи дети идут в младшие группы впервые, не нужно — все документы находятся у заведующей. Забрать путевку нужно будет тем, кто переводится в новый детсад из других учреждений, такие вопросы решаются в индивидуальном порядке.

Для гостей и родителей была проведена экскурсия по детскому саду. Учреждение оснащено всем необходимым для воспитательного процесса и самым современным оборудованием, включая интерактивные доски и планшеты для обучения малышей.