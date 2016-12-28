Школу на 825 мест открыли в подмосковном Домодедове, соцобъект построили по программе «Образование Подмосковья».

Здание школы, общая площадь которой составляет порядка 24 тысяч квадратных метров, условно поделено на три функциональные зоны: зону общешкольных помещений, зону младших классов и зону старших классов. В общей сложности в новой школе насчитывается 33 учебных класса, для школьников создана безбарьерная среда.

В составе школьных помещений есть мастерские, обеденный зал на 306 посадочных мест, стоматологический кабинет, кабинет психолога и логопеда, два спортивных зала, зал для хореографии, актовый зал на 519 посадочных мест, библиотека с книгохранилищем и медиатека. Для младших классов, помимо прочего, предусмотрены спальные комнаты и помещения для кружков. Зона старших классов включает в себя, в том числе, лаборатории для физики, химии, биологии, а также специализированные кабинеты, две лингвистические лаборатории и два лингафонных кабинета.

«Сегодня состоялось торжественное открытие школы, построенной в Домодедове по улице Дружбы. Данный объект, застройщиком которого является ЗАО «Мособлстройтрест № 11», построен в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», — говорится в сообщении. Общий объем внебюджетных средств, затраченный на ее строительство, составляет около 1 млрд рублей.