100 новых комбайнов поступили на предприятия Ставрополья
Последние десять новых зерноуборочных комбайнов поступили на СХП «Родина» в Ставропольском крае.
Предприятие получило новую технику в преддверии новогодних праздников в торжественной обстановке.
На сегодняшний день у сельхозтоваропроизводителей края насчитывается 6 510 таких машин, из них 88,1% произведены на данном заводе.
Ставропольские аграрии в 2016 году приобрели 197 зерноуборочных комбайнов. 91,4% из них произведены на «Ростсельмаш».
ООО «Югпром», официальный дилер завода «Ростсельмаш» в Ставропольском крае, давно является надежным партнером минсельхоза региона в части обеспечения аграриев сельхозтехникой и запасными частями к ней. Специалисты компании находятся в круглосуточном контакте с местными сельхозпроизводителями и оперативно решают все возникающие вопросы.
— Ставрополье в числе российских лидеров по производству зерновых. Очень приятно ощущать свое сопричастие к достижениям наших аграриев. Все эти победы рождают готовность добиваться еще более высоких результатов на благо нашего Ставрополья, — отметил генеральный директор ООО «Югпром» Юрий Печенов.
- Великоросс
- 28.12.201621:45
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28.12.1620:46:30