100 новых комбайнов поступили на предприятия Ставрополья

Последние десять новых зерноуборочных комбайнов поступили на СХП «Родина» в Ставропольском крае.

Предприятие получило новую технику в преддверии новогодних праздников в торжественной обстановке.

На сегодняшний день у сельхозтоваропроизводителей края насчитывается 6 510 таких машин, из них 88,1% произведены на данном заводе.

Ставропольские аграрии в 2016 году приобрели 197 зерноуборочных комбайнов. 91,4% из них произведены на «Ростсельмаш».

ООО «Югпром», официальный дилер завода «Ростсельмаш» в Ставропольском крае, давно является надежным партнером минсельхоза региона в части обеспечения аграриев сельхозтехникой и запасными частями к ней. Специалисты компании находятся в круглосуточном контакте с местными сельхозпроизводителями и оперативно решают все возникающие вопросы.

— Ставрополье в числе российских лидеров по производству зерновых. Очень приятно ощущать свое сопричастие к достижениям наших аграриев. Все эти победы рождают готовность добиваться еще более высоких результатов на благо нашего Ставрополья, — отметил генеральный директор ООО «Югпром» Юрий Печенов.