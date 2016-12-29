Итоги 2016 года: новые гостиницы
На курорте «Роза Хутор» открылся бальнеологический отель
Rosa Springs расположен на территории Горной Олимпийской деревне на отметке 1170 м над уровнем моря. Из окон каждого из 205 номеров и зимой, и летом открываются живописные виды на лесные массивы хребтов Аибга и Псехако.
Свои двери на курорте «Горки Город» распахнул отель Solis Sochi Suites
Новая гостиница открылась в Нижнем Новгороде
Courtyard by Marriott предлагает 143 номера, включая президентский люкс с собственным входом.
Архитектура отеля — экстраординарное сочетание современного и традиционного. Отель находится в доме в стиле модерн 19-го века, который когда-то принадлежал знаменитому купцу.
В Новосибирске открылся новый отель Domina
В Петербурге открылась новая гостиница
Открыта гостиница «365 СПб».
Трехзвездочная гостиница «Беркат» открылась в Грозном
Новая гостиница открылась в подмосковном Ступино
В Тюмени открыт отель «Хилтон»
В Нижнем Новгороде открыта новая гостиница
Гостиница Hampton by Hilton, категории 3,5 звезды, рассчитана на 184 номера, среди которых — номера для людей с ограниченными возможностями,подземная парковка на 70 мест.
В Сочи открыта новая гостиница
Bridge Family — новый отель, где открывается целый мир возможностей для отдыха всей семьи.Всего в отеле 76 номеров.
Открыта новая гостиница в Крыму
Гостиница, принадлежащая компании Happy Seasons, начала свою работу в Евпатории 16 мая. Она представляет собой старинный двухэтажный особняк, расположенный на территории парка площадью 2,5 гектара. В здании находятся 36 студий и 36 номеров трех категорий: одноместный стандартный, двухместный и полулюкс.
Holiday Inn Ufa предлагает 193 современных номера, оснащенных кондиционерами, спутниковым телевидением и бесплатным высокоскоростным Интернетом.
Новый апарт-отель «Парк-Сити» в Уфе предлагает комфортное размещение по европейским стандартам в 103 стильных номерах.
В Санкт-Петербурге открылась новая гостиница
Гостиница Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum на 207 номеров расположилась на территории конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум». В гостинице предусмотрен конференц-зал на 50 человек.
В Кемерово открыта новая четырёхзвёздочная гостиница
Отель Olymp Plaza включает 66 гостиничных номеров, разделённых на четыре категории,бар и автомобильных парковок.
В Краснодаре открыта новая гостиница
Пятизвездочный отель «Кулибин» открылся в Нижнем Новгороде
В Завидово Тверской области открыт второй отель Radisson
В Большой Ялте открыт новый отель, работающий по системе «всё включено»
На первой береговой линии в поселке Ливадия открылся новый арт-отель «Азор», входящий в группу компаний «Ливадиягрупп».
Отель состоит из 3 корпусов, расположенных на земельном участке площадью 4500 м2. Номерной фонд комплекса составляет 83 номера.Инфраструктура арт-отеля включает: пляж, 4 бассейна, рестораны, кафе, бары, детскую комнату, СПА-центр, загарные зоны с шезлонгами и зонтиками, охраняемую автостоянку.
В Санкт-Петербурге открылся новый дизайнерский отель DOM boutique hotel
В отеле 60 номеров. Из них 31 улучшенный номер, 2 семейных номера, 4 полулюкса и 4 люкса. К услугам гостей — ресторан итальянской кухни, лобби-бар, конференц-залы, уникальная лаунж — библиотека и другие услуги.
Бывший доходный дом, построенный в 1876 году архитектором Августом Жоффрио, бережно отреставрирован мастерами лондонского архитектурно-дизайнерского бюро Project Orange.
«Томь» River Plaza Hotel в Кемерове принял первых гостей
В Хакасии открыта новая гостиница
Номерной фонд отеля «Азия» в Абакане располагается на 9 этажах и состоит из 116 номеров различной категории (от Стандартных до Президентского Люкса), в том числе и нескольких специальных номеров для людей с особыми потребностями.
В Обнинске Калужской области открылся второй корпус отеля «Триумф»
Здание расположено рядом с торгово-развлекательным центром «Триумф Плаза» и соединено с ним, а также с первым корпусом внутренними переходами. В гостинице 57 номеров, включая три апартамента с кухней, ориентированные на длительное проживание.
В Екатеринбурге открылась новая гостиница
В ней 89 номеров и 5 конференц-залов.
В Москве открылся комплекс из трех отелей
В центре Москвы, недалеко от Киевского вокзала, открылся гостиничный комплекс «Киевский», в который вошли сразу три отеля французской группы AccorHotels — Novotel, ibis и Adagio.
Туристы могут выбрать одну из трех гостиниц разных ценовых категорий, расположенных под одной крышей: «Novotel Москва Киевская» на 202 номера, «Adagio Москва Киевская» на 149 номеров и «ibis Москва Киевская» на 350 номеров.
На «Роза Хутор» открылся новый семейный отель
Национальным туроператором АЛЕАН получен эксклюзивный контракт с гостиничным комплексом Rosa Village, предназначенным для семейного лыжного отдыха. Он состоит из восемнадцати шале, которые расположились на «Роза Плато» (1 170 м над уровнем моря, в двухстах метрах от подъёмника.
Необычные отели России: Замок БИП в пригороде Санкт-Петербурга Павловске
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Туркомплекс «Беловодье» в республике Адыгея
В Новосибирске начал работу четырехзвездочный отель «Миротель»
На первом этаже отеля кондитерская, кофейня, ресторан с террасой. Номерной фонд четырехзвездочного «Миротеля» насчитывает 112 номеров.
- termometrix
- 29.12.201601:31
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29.12.1603:48:43
29.12.1609:53:55