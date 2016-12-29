Итоги 2016 года: новые гостиницы

На курорте «Роза Хутор» открылся бальнеологический отель

Rosa Springs расположен на территории Горной Олимпийской деревне на отметке 1170 м над уровнем моря. Из окон каждого из 205 номеров и зимой, и летом открываются живописные виды на лесные массивы хребтов Аибга и Псехако.

Свои двери на курорте «Горки Город» распахнул отель Solis Sochi Suites

Новая гостиница открылась в Нижнем Новгороде

Courtyard by Marriott предлагает 143 номера, включая президентский люкс с собственным входом.

Архитектура отеля — экстраординарное сочетание современного и традиционного. Отель находится в доме в стиле модерн 19-го века, который когда-то принадлежал знаменитому купцу.

В Новосибирске открылся новый отель Domina

В Петербурге открылась новая гостиница

Открыта гостиница «365 СПб».

Трехзвездочная гостиница «Беркат» открылась в Грозном

Новая гостиница открылась в подмосковном Ступино

В Тюмени открыт отель «Хилтон»

В Нижнем Новгороде открыта новая гостиница

Гостиница Hampton by Hilton, категории 3,5 звезды, рассчитана на 184 номера, среди которых — номера для людей с ограниченными возможностями,подземная парковка на 70 мест.

В Сочи открыта новая гостиница

Bridge Family — новый отель, где открывается целый мир возможностей для отдыха всей семьи.Всего в отеле 76 номеров.

Открыта новая гостиница в Крыму

Гостиница, принадлежащая компании Happy Seasons, начала свою работу в Евпатории 16 мая. Она представляет собой старинный двухэтажный особняк, расположенный на территории парка площадью 2,5 гектара. В здании находятся 36 студий и 36 номеров трех категорий: одноместный стандартный, двухместный и полулюкс.

В Уфе открыта новая гостиница

Holiday Inn Ufa предлагает 193 современных номера, оснащенных кондиционерами, спутниковым телевидением и бесплатным высокоскоростным Интернетом.

В Уфе открыта новая гостиница

Новый апарт-отель «Парк-Сити» в Уфе предлагает комфортное размещение по европейским стандартам в 103 стильных номерах.

В Санкт-Петербурге открылась новая гостиница

Гостиница Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum на 207 номеров расположилась на территории конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум». В гостинице предусмотрен конференц-зал на 50 человек.

В Кемерово открыта новая четырёхзвёздочная гостиница

Отель Olymp Plaza включает 66 гостиничных номеров, разделённых на четыре категории,бар и автомобильных парковок.

В Краснодаре открыта новая гостиница

Пятизвездочный отель «Кулибин» открылся в Нижнем Новгороде

В Завидово Тверской области открыт второй отель Radisson

В Большой Ялте открыт новый отель, работающий по системе «всё включено»

На первой береговой линии в поселке Ливадия открылся новый арт-отель «Азор», входящий в группу компаний «Ливадиягрупп».

Отель состоит из 3 корпусов, расположенных на земельном участке площадью 4500 м2. Номерной фонд комплекса составляет 83 номера.Инфраструктура арт-отеля включает: пляж, 4 бассейна, рестораны, кафе, бары, детскую комнату, СПА-центр, загарные зоны с шезлонгами и зонтиками, охраняемую автостоянку.

В Санкт-Петербурге открылся новый дизайнерский отель DOM boutique hotel

В отеле 60 номеров. Из них 31 улучшенный номер, 2 семейных номера, 4 полулюкса и 4 люкса. К услугам гостей — ресторан итальянской кухни, лобби-бар, конференц-залы, уникальная лаунж — библиотека и другие услуги.

Бывший доходный дом, построенный в 1876 году архитектором Августом Жоффрио, бережно отреставрирован мастерами лондонского архитектурно-дизайнерского бюро Project Orange.

«Томь» River Plaza Hotel в Кемерове принял первых гостей

В Хакасии открыта новая гостиница

Номерной фонд отеля «Азия» в Абакане располагается на 9 этажах и состоит из 116 номеров различной категории (от Стандартных до Президентского Люкса), в том числе и нескольких специальных номеров для людей с особыми потребностями.

В Обнинске Калужской области открылся второй корпус отеля «Триумф »

Здание расположено рядом с торгово-развлекательным центром «Триумф Плаза» и соединено с ним, а также с первым корпусом внутренними переходами. В гостинице 57 номеров, включая три апартамента с кухней, ориентированные на длительное проживание.

В Екатеринбурге открылась новая гостиница

В ней 89 номеров и 5 конференц-залов.

В Москве открылся комплекс из трех отелей

В центре Москвы, недалеко от Киевского вокзала, открылся гостиничный комплекс «Киевский», в который вошли сразу три отеля французской группы AccorHotels — Novotel, ibis и Adagio.

Туристы могут выбрать одну из трех гостиниц разных ценовых категорий, расположенных под одной крышей: «Novotel Москва Киевская» на 202 номера, «Adagio Москва Киевская» на 149 номеров и «ibis Москва Киевская» на 350 номеров.

На «Роза Хутор» открылся новый семейный отель

Национальным туроператором АЛЕАН получен эксклюзивный контракт с гостиничным комплексом Rosa Village, предназначенным для семейного лыжного отдыха. Он состоит из восемнадцати шале, которые расположились на «Роза Плато» (1 170 м над уровнем моря, в двухстах метрах от подъёмника.

Необычные отели России: Замок БИП в пригороде Санкт-Петербурга Павловске

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Туркомплекс «Беловодье» в республике Адыгея

В Новосибирске начал работу четырехзвездочный отель «Миротель»

На первом этаже отеля кондитерская, кофейня, ресторан с террасой. Номерной фонд четырехзвездочного «Миротеля» насчитывает 112 номеров.