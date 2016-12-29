В Алтайском крае открыта молочная ферма

В с. Полковниково Косхинского района предприятие им. Г.С. Титова 29 декабря запустило новый скотный двор мощностью 120 голов, сообщает краевая аграрная газета «Алтайская нива».

Стоимость строительства фермы составила 24 млн. рублей.

Собственником животноводческого комплекса является Виктор Траутвейн, а директором - Александр Траутвейн. В целом в развитие хозяйства, купленного около года назад у прежнего владельца, собственник уже вложил около 40 млн. рублей, и перспективы у предприятия хорошие.

Продуктивность стада в хозяйстве уже увеличилась до 5,5 тыс. кг на одну фуражную голову, а численность дойного поголовья в ближайшее время планируется довести до 400 голов.