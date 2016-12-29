Где делают лучшие в России берцы (фоторепортаж)

Времена сейчас непростые, и наша самая вежливая в мире армия должна получать всё самое лучшее и обувь в этом списке далеко не на последнем месте. К чему это я? Ещё в мае этого года мне посчастливилось побывать на обувной фабрике в городе Бердске, что в Новосибирской области, тогда они только-только установили новую линию по производству специальной и военной обуви. Подошли к этому делу с душой и финансов совсем не пожалели. Установили лучшее оборудование, специально освоили новую технологию, метод горячей вулканизации резины на заготовку, в итоге контракты себя долго ждать не заставили. Только в этом году ГК «Обувь России» (собственник завода, у них и название то наше, патриотическое) выпустит 50 тысяч пар военной обуви, а в 2017 году увеличит объемы производства до 200 тыс. пар обуви в год. Как же всё у них там устроено я и покажу сегодня.

2. Экскурсию по предприятию нам провёл Антон Титов, директор ГК «Обувь России" Группа компаний «Обувь России» была основана в 2003 году. И постепенно из небольшой региональной розничной сети из 6 магазинов выросла в многопрофильный холдинг с многомиллиардной годовой выручкой. Её штаб-квартира находится в Новосибирске. Сегодня она стабильно входит в пятёрку крупнейших операторов российского обувного рынка. И военка — это только небольшая часть их истории. Сейчас в её составе два производственных актива: фабрика в Новосибирске и наша фабрика S-TEP в городе Бердске. Важно также отметить, что фабрика в Бердске, является одной из самых современных в России в своей нише. Эти производственные мощности позволяют выпускать до 1 млн пар обуви в год. При этом компания производит обувь с любым типом крепления подошвы — клеевым, литьевым, комбинированным.

3. Кроме собственного производства «Обувь России» активно развивает и торговое направление. Так она управляет пятью обувными сетями: Westfalika (насчитывает более 300 магазинов в более 100 городах России), Сеть «Пешеход» (более 40 магазинов, которые представлены во многих крупных городах Сибири и Урала. Эта сеть появилась на рынке в 2006 году), Обувная сеть Emilia Estra (основная ориентация на аудиторию молодых женщин в возрасте от 25 до 30 лет), сеть магазинов европейской обуви Rossita (Бренд Rossita работает на российском рынке с 1992 года. В сентябре 2014 года эта сеть вошла под крыло ГК «Обувь России»), сеть Lisette (более 40 магазинов, на рынке с 2002 года, работает в составе Группы также с сентября 2014 года), а также casual-бренд All.go и брендом верхней одежды Snow Guard. Ещё отдельно стоит упомянуть и следующие бренды, которые развивает компания: S-TEP, Medelista, Pioneer of Arctic Travel (эта обувь предназначена для эксплуатации в условия Крайнего Севера). Кроме своих марок они также изготавливают обувь по заказам других торговых сетей.

4. 5. Фабрика S-TEP вошла в состав ГК «Обувь России» в ноябре 2015 года. Если в Новосибирске фабрика специализируется на производстве кожаной обуви клеевым методом, там есть цех по производству деталей низа обуви и производственный комплекс по изготовлению обуви из ЭВА, то здесь в Бердске располагается фабрика по производству обуви из натуральной кожи методом прямого литья на заготовку, причём всё производство полностью автоматизировано.

6. 7. Сергей Юнг, Директор производственной компании «Обувь России» демонстрирует первые образцы военной обуви 8. 9. Под шумок для истории и я засветился, и, конечно, этим славным парням от меня мой ЗаводычЛайк, так держать, отличная фабрика! 10. Только попав на фабрику, сразу замечаешь, что она оснащена на зависть конкурентам, куда ни глянь одни лидеры-производители: литьевые агрегаты Desma, автоматизированные раскройные комплексы Newlast, швейные системы Orisol, роботы АББ, ЧПУ-станки. Да ещё прямо здесь можно осуществлять 3D-моделирование обуви.

11. 12. 13. А ещё недавно ГК «Обувь России» подписала договор на покупку дополнительных помещений на 2 тыс. кв. м. Так что совсем скоро качественной обуви из Бердска на наших прилавках станет ещё больше. 14. Автоматизированный комплекс для раскроя заготовок 15. Как я понял, на достигнутых успехах собственники совсем не хотят останавливаться и уверенно превращают свою фабрику в фабрику нового поколения. Скоро тут каждая швея станет оператором станков с ЧПУ. 16. 17. 18. Раскройно-швейный цех. Здесь будущая обувь приобретает свои незаменимые части, а потом, как конструктор, превращается в почти готовое изделие. 19. 20. Для новичков и подсказки имеются 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. А эта литьевая машина фирмы Desma, является уникальным для России оборудованием. Её особенность состоит в том, что материал для подошвы заливается в жидком виде в пресс-форму и застывает в непосредственном контакте с кожей. Таким образом, подошва «сцепляется» с заготовкой верха обуви на молекулярном уровне. Обувь с натуральным мехом по такой технологии изготавливается в нашей стране только на фабрике «Обувь России».

28. 29. Прочное литьевое крепление, нескользящая подошва, натуральные материалы, оригинальный дизайн, всё это характеризует обувь от фабрики S-TEP. Продуманные уже пишут письмо Дедушке Морозу с ожиданиями найти их у себя под ёлкой в Новогоднюю ночь)))

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Технике доверяй, но проверяй. А расти нам есть куда. Для примера, в России на каждого жителя сейчас приходится 2 пары обуви в год, а вот в Европе или США этот показатель сильно выше (5-7 и 6-8 пар соответственно).

37. 38. 39. 40. Знакомая марка? В «Спортмастере» видели наверняка 41. Большое спасибо ГК «Обувь России» за тёплый приём и лично Наталье Паули за организацию моей поездки!

Автор: Игорь Ягубков