Производство минерального порошка для асфальтобетонных смесей открылось в Подмосковье

Новое предприятие по производству минерального порошка для асфальтобетонных смесей открылось в Акатьевском сельском поселении Коломенского района Подмосковья.

В Коломенском районе запущен цех по производству минерального порошка для асфальтобетонных смесей ООО «Стройиндустрия-В». Производственный корпус площадью около 800 квадратных метров построен в Акатьевском сельском поселении. Производительность линии — 8 тысяч тонн в год. Общая численность работающих — 21 человек.

Работает цех на собственном сырье, продукция будет поставляться на асфальтобетонные заводы юго-востока Подмосковья. Немалую часть минерального порошка «Стройиндустрия-В» планирует использовать на собственном заводе при производстве асфальта для ремонта и строительства дорог в Коломенском районе, добавляется в пресс-релизе.