Итоги 2016 года: наиболее крупные предприятия (часть первая)

В г. Большой Камень Приморского края запущена первая очередь новой судостроительной верфи

На базе завода «Звезда» создаётся первая в России верфь крупнотоннажного судостроения для обеспечения добычи природных ресурсов на континентальном шельфе, в том числе в Арктике, а также коммерческих судов для транспортировки грузов по внутренним и внешним морским путям.Проект оценивается в 145,5 млрд рублей.

В г. Менделеевск Татарстана запущен комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида.

Основные инвесторы АО «Аммоний» — правительство Татарстана в лице Инвестиционно-венчурного фонда региона и Внешэкономбанк. Объем инвестиций составляет более 60 млрд рублей. Создано 500 рабочих мест.

Завод обеспечит глубокую переработку до 1 млрд кубометров природного газа в год. объем выпуска продукции составляет 717 тыс т аммиака, столько же карбамида, 233 тыст метанола, 300 тыст аммиачной селитры.

В г. Кондрово Калужской области открыто новое производство предприятия «Гигиена-Сервис».

При выходе на полную мощность поизводство подгузников для взрослых позволит заместить до 50% импортных аналогов.

В г. Будённовск Ставропольского края на базе предприятия «Ставролен» запущена первая очередь газоперерабатывающего комплекса.

Стоимость газоперерабатывающей установки — около 60 млрд рублей.

В г. Киров состоялось открытие нового завода концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Общий объем инвестиций составил более 20 млрд рублей. Численность работающих после выхода предприятия на производственную мощность составит более 1800 человек.

В г. Новосибирск открыт новый производственно-сборочный корпус по выпуску оптической техники АО «Катод».

С открытием нового корпуса предприятие увеличит долю на мировом рынке по производству электронно-оптических преобразователей второго и третьего поколений с 12 до 20%.

В г. Нижний Новгород состоялось открытие «Нижегородского завода 70-летия Победы» концерна ВКО «Алмаз — Антей».

Новое предприятие построено на территории, прилегающей к площадям Нижегородского машиностроительного завода. Объем инвестиций составил около составил около 45 млрд рублей.На заводе работают 1300 человек.

В г. Каспийск Дагестана открыта первая очередь Авиамеханического завода — филиала ОАО «Концерн «КЭМЗ».

Предприятие будет производить комплектующие двигателей нового поколения для КАМАЗов и других автомобилей, а также детали, узлы и агрегаты для авиастроения. Новое производство создано на базе Каспийского завода точной механики.

В г. Лысьва Пермского края завершён первый этап реализации проекта «Строительство листопрокатного комплекса на ЗАО «Лысьвенский металлургический завод».

На предприятии начат выпуск полимерных покрытий с декоративным рисунком, имитирующим различные материалы. Это новая для России технология. Производство способно полностью заместить импортные поставки. Создано более 100 рабочих мест.Общая стоимость проекта около 15 млрд рублей.

В г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО введена в эксплуатацию вторая очередь Вынгапуровского газоперерабатывающего завода.

С вводом новых мощностей ПАО «Сибур» завершает в Западной Сибири проект «Прием в переработку попутного нефтяного газа». Общий объем инвестиций в Вынгапуровский ГПЗ составил 16 млрд рублей. С запуском второй очереди завода создано свыше 60 рабочих мест.

При реализации проекта применялись российские технологии и оборудование. Произведено расширение мощностей Вынгапуровского ГПЗ по приему ПНГ с 2,8 млрд до 4,2 млрд. м3/год со степенью извлечения целевых углеводородных фракций — базового сырья для нефтехимической промышленности, до 99%.

В Сергиево-Посадском районе Московской области состоялось официальное открытие «Загорского трубного завода».

Завод построен рядом с существующим производством «Изоляционного Трубного Завода», что позволило организовать единый комплекс по производству и изоляции стальных труб различного назначения.

Объем инвестиций составил 7 млрд рублей. В ближайшее время на новом предприятии будет создано 1000 рабочих мест.

В г. Челябинск на территории индустриального парка «Станкомаш» открыт завод по производству насосных агрегатов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Объем инвестиций составил 4,1 млрд рублей. Создано 244 новых рабочих места.

В Петушинском район Владимирской области состоялся запуск завода по производству иммунобиологических препаратов.

Объём инвестиций ЗАО «Генериум» составил более 2 млрд рублей. Из-за полной автоматизации, на заводе занято всего 30 человек.Выпуск готовых лекарственных форм будет осуществляться из активных фармацевтических субстанций собственного производства.

В г. Волгоград на предприятии «Лукойл-Волгограднефтепереработка» запущен крупнейший в России комплекс глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумного газойля.

Инвестиции составили около 100 млрд рублей.

В Нерюнгринском районе Якутии состоялось открытие первой очереди обогатительной фабрики ГОКа «Ингалинский».

Общий объём инвестиций угледобывающей корпорации «Колмар» в проект составляют 23 млрд рублей.

В г. Тула состоялось открытие нового производственного комплекса британо-нидерландской компании Unilever.

Это крупнейший не только в России, но и в странах Центральной и Восточной Европы инвестпроект по производству пищевой продукции. Общий объем инвестиций составил более 12,5 млрд рублей. Создано 650 рабочих мест.

В г. Новосибирск открыта первая очередь Медицинского промышленного парка.

Это первый в России медицинский технопарк замкнутого цикла производства — от разработки идеи до готового продукта. Общий объём инвестиций в проект — 2 млрд рублей. Запланировано размещение до 20 компаний.

В Киреевском районе Тульской области запущено новое трикотажное производство.

Общие годовые объемы производства включают 10 млн метров высококачественных трикотажных полотен различных видов и 17 млн единиц трикотажных изделий, включая чулочно-носочную продукцию, нательное белье, верхний трикотаж.

Пост был сделан с содействием блогера tumanova,всех блогеров и читателей сайта «Сделано у нас»!