Производство стеклянных елочных игрушек в Нижнем Новгороде началось с 1936 года, когда была организована Горьковская промыслово-кооперативная артель «Детская игрушка». В ее состав входил стеклодувно-художественный цех по изготовлению елочных игрушек. В 1996 году началась новая история производства елочных украшений в Нижнем Новгороде. В 2013 году на фабрике был открыт «Дом елочной игрушки», в котором расположены музей и магазин игрушки.