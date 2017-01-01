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Фотофакты

Фабрика новогодних игрушек «Ариель» в Нижнем Новгороде — фоторепортаж

Производство стеклянных елочных игрушек в Нижнем Новгороде началось с 1936 года, когда была организована Горьковская промыслово-кооперативная артель «Детская игрушка». В ее состав входил стеклодувно-художественный цех по изготовлению елочных игрушек. В 1996 году началась новая история производства елочных украшений в Нижнем Новгороде. В 2013 году на фабрике был открыт «Дом елочной игрушки», в котором расположены музей и магазин игрушки.

http://inkazan.ru/2016/12/23/fabrika-novogodnih-igrushek-v-nizhnem-novgorode-fotoreportazh/

Нижний Новгород, фабрика Ариель
  • Нет аватара ivania
    02.01.1701:18:41

    А в Москву эти игрушки поставляются?

    #870988
  • Ярослав Нахрен Ярослав Нахрен
    02.01.1707:25:16

    Очень красивые игрушки. Не в целях рекламы магазинов, скорее чтобы помочь тем, кому лень искать цены и где купить, решил найти и написать здесь. Итак, тех кто хочет заказать с доставкой, отсылают в Нижегородский интернет магазин, они доставляют по всей России. elka-boutique наберите в поиске, и будет вам счастье ;) Прямую ссылку боюсь сайт не пропустит. Цены от 200 до 1400руб, самые большие и красивые по 1400.

    У фабрики есть свой сайт и группа вконтакте, в группе вк еще много красивых фото, советую заглянуть. В комментариях к фото записывают на экскурсии на фабрику и мастер-классы. С детьми сходить будет очень интересно, да чего уж, у меня у самого глаза загорелись, когда увидел эту статью. Чтобы найти группу вк и сайт фабрики в яндексе надо набрать «фабрика ариэль» Первая и вторая ссылки в выдаче — сайт фабрики и группы вк. Кстати, интернет-магазин, который я привел выше порекомендовали представители фабрики в вк, но на самом деле московских интернет магазинов, торгующих этой игрушкой достаточно, цены такие же, видимо рекомендованные.

    #871025
  • Нет аватара Goldman
    02.01.1722:10:26

    Красиво. Новогодне. ЗдОрово! Спасибо.

    #871183
  • Дэн Могилевич Дэн Могилевич
    03.01.1714:45:59

    Очень интересная и радостная новость. Недавно читал, что до известных событий Украина экспортировала елочных игрушек в Россию на 3 миллиарда долларов. Спрашивается, почему сами не делали?

    #871295
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