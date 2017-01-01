Фабрика новогодних игрушек «Ариель» в Нижнем Новгороде — фоторепортаж
Производство стеклянных елочных игрушек в Нижнем Новгороде началось с 1936 года, когда была организована Горьковская промыслово-кооперативная артель «Детская игрушка». В ее состав входил стеклодувно-художественный цех по изготовлению елочных игрушек. В 1996 году началась новая история производства елочных украшений в Нижнем Новгороде. В 2013 году на фабрике был открыт «Дом елочной игрушки», в котором расположены музей и магазин игрушки.
02.01.1701:18:41
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