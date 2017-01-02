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Армия и Флот

В мотострелковое соединение Центрального военного округа поступили новые беспилотники «Элерон-3»

В мотострелковое соединение Центрального военного округа, которое находится в Кемеровской области, поступили новые беспилотники. Как сообщили в пресс-службе округа, речь идёт о комплексе воздушной разведки и наблюдения «Элерон-3».

Отмечается, что комплекс способен вести круглосуточную разведку с воздуха, передавая информацию через цифровые каналы в режиме реального времени. При этом аппарат может работать от наземной станции управления на расстоянии более 50 км. «Элерон-3» оснащён электродвигателем низкой шумности и приборами навигации, имеет малую оптическую, акустическую и радиолокационную заметность. Также на него можно устанавливать сменные фото- и видеокамеры, тепловизор и другие приборы.

Отмечается, что «Элерон-3» пополнит армию беспилотников, в число которых входят аппараты «Гранат-4», «Леер-3», «Груша» и «Орлан-10».

http://mnogo.media/news/7068/

«Элерон-3», Центральный военноый округ
  • Сергей Исаков
    02.01.1716:28:20

    После форпоста непонятно существуют ли по настоящему наши беспилотники, было бы здорово указать это в статье.

    #871100
    • Человек Человек
      02.01.1719:34:46

      Что значит «по настоящему наши беспилотники»?

      #871142
    • Вадим Дмитриев
      02.01.1720:12:31

      Наши беспилотники? Вот например, по вашему, Брамос индийская или российская ракета?

      #871156
      • Ray D_MIX Ray D_MIX
        02.01.1722:08:18

        Это потомок Яхонта, конечно же наша. То есть вроде как наша, на мы её использовать не будем. У нас есть Оникс, у Индии БраМос — все довольны, цель сотрудничества выполнена.

        А вот к примеру беспилотник Форпост никак не назовешь российской разработкой, в отличии от того же Элерона

        https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigtMO5iKTRAhVECSwKHaNADm4QFggoMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FIAI_Searcher&usg=AFQjCNE01jYMIc1-nzy5lf9bmHkotfs_qw&sig2=rZoMekKoLWBwX5TCsluFsA

        Отредактировано: Ray D_MIX~22:15 02.01.17
        #871182
        • Макс Южный
          03.01.1702:35:58

          «Оникс» не гиперзвуковая (в соответствующей мере), поэтому сравнивать нельзя. Но писали, что якобы ведутся разработки своей, отдельной от совместного предприятия с Индией по «Брамосу», гиперзвуковой ракетой. Впрочем, при необходимости, нам и «Брамос» не запрещено закупать для себя, но почему-то не хотят.

          Отредактировано: Макс Южный~12:55 03.01.17
          #871247
          • Нет аватара Adept666
            03.01.1714:21:48

            "Оникс" не гиперзвуковая (в соответствующей мере), поэтому сравнивать нельзя.
            Сравнивать с чем? У кого гиперзвуковая?

            #871291
      • Человек Человек
        02.01.1722:17:34

        Вот например Айфон собранный в Китае из комплектующих 10 стран, он американский или нет?

        #871184
        • Tuck Trucker Tuck Trucker
          03.01.1700:20:31

          Ну, а процессор Эльбрус производимый на Тайване он чей?

          #871222
        • Артём Переев Артём Переев
          03.01.1701:15:16

          Путаете нашу отсталость в этой сфере и настолько развитую инфраструктуру и дешевую рабочую силу китайцев что у них даже дешевле топорища для топоров покупать чем в Рф выпиливать

          Отредактировано: Артём Переев~03:11 03.01.17
          #871239
          • Юрий Липатов
            03.01.1714:23:04

            Вы не правы. Рабочая сила в России уже дешевле чем в Китае. При этом квалификация выше. Поэтому бум переноса производства в Россию. С другой стороны несмотря на то, что средняя зарплата в России ниже уровень жизни в России намного выше китайского.

            #871292
            • Tuck Trucker Tuck Trucker
              03.01.1715:27:00

              Рабочая сила у нас действительно дешевле. О квалификация трудно судить, но китайцы всё делают быстрее, быстрее осваивают новое. Уже были статьи в которых писалось что перенести производство тех же Айфонов в США уже практически невозможно, не из-за дорогой рабочей силы, а из-за того что количество и квалификация китайских инженеров уже выше. Это писали сами американцы. А уровень жизни в китайских деревнях-миллионниках как в наших крупных городах. ) Экология там где промышленные центры низкая только. Россияне живут в Китае ведут блоги. Сегодня Китай без сомнения мировой лидер, хотя номинально США ещё числятся, но Китай строит дороги, дома, пароходы, производит товаров на порядок больше чем США и кто угодно ещё в мире.

              #871303
  • Нет аватара ancov123
    02.01.1723:41:35

    Висит «Груша», нельзя скушать    

    #871209
  • Владислав Будников Владислав Будников
    03.01.1713:26:38

    Мне одному он напоминает летающее крыло? К примеру N-9M немецкий истребитель времен второй мировой? Просто он прикольно выглядит, необычно!   

    #871285
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