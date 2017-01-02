В мотострелковое соединение Центрального военного округа поступили новые беспилотники «Элерон-3»

В мотострелковое соединение Центрального военного округа, которое находится в Кемеровской области, поступили новые беспилотники. Как сообщили в пресс-службе округа, речь идёт о комплексе воздушной разведки и наблюдения «Элерон-3».

Отмечается, что комплекс способен вести круглосуточную разведку с воздуха, передавая информацию через цифровые каналы в режиме реального времени. При этом аппарат может работать от наземной станции управления на расстоянии более 50 км. «Элерон-3» оснащён электродвигателем низкой шумности и приборами навигации, имеет малую оптическую, акустическую и радиолокационную заметность. Также на него можно устанавливать сменные фото- и видеокамеры, тепловизор и другие приборы.

Отмечается, что «Элерон-3» пополнит армию беспилотников, в число которых входят аппараты «Гранат-4», «Леер-3», «Груша» и «Орлан-10».