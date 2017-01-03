В с.п. Али-Юрт Ингушетии открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В сельском поселении Али-Юрт Назрановского района открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) имени легендарной ингушской альпинистки Лейлы Албогачиевой. Это спортивное сооружение с пропускной способностью — сто человек в смену — стало одним из самых современных в регионе. Профинансировала строительство комплекса компания «Газпром».

В данном комплексе, общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров есть все условия для занятий спортом и физической культурой: тренажерный зал, помещения для лечебной физкультуры и настольного тенниса, душевые кабины, медпункт, несколько кабинетов для тренерского состава, администрации спорткомплекса и обслуживающего персонала. В спорткомплексе также предусмотрен универсальный игровой зал.

ФОК теперь может принимать и людей с ограниченными физическими возможностями. В нем планируется организовать занятия по десяти видам спорта. А пока в универсальном игровом зале, рассчитанном на занятия по разным видам спорта, могут проводиться различные соревнования. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса обошлось в 90 миллионов рублей.