Благовещенская ТЭЦ. Фоторепортаж

«Такой тёплый, такой светлый» и теперь только так можно говорить про Благовещенск, про тот самый, который является столицей Амурской области. Почему? Всё просто, дело в том, что 20 декабря 2016 года, в Благовещенске состоялась торжественная церемония, посвященная завершению строительства второй очереди Благовещенской ТЭЦ. Это один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке.

В результате чего электрическая мощность станции выросла на 120 МВт (до 400 МВт), а тепловая мощность — на 188 Гкал/ч (до 1005 Гкал/ч). Новый энергообъект теперь позволит избавить город от дефицита тепла и в перспективе даёт возможность подключать новые микрорайоны к системе теплоснабжения. Теперь такие значимые и масштабные для города проекты как «Золотая миля», «Игнатьевская усадьба», жилые массивы «Питерский», «Европейский» и «Солнечный», объекты социальной инфраструктуры получили дополнительный импульс к развитию. Общая стоимость второй очереди Благовещенской ТЭЦ составила 7,9 млрд рублей, а если считать с полной реконструкцией станции, то все 8,2 млрд рублей.

В 1961 году состоялось региональное совещание о перспективах развития теплоснабжения города Благовещенска до 1965 года. Тогда впервые прозвучала мысль о строительстве в городе ТЭЦ. В то время в Благовещенске источниками теплоэнергии для предприятий были Благовещенская городская электростанция и 40 промышленных котельных, а для жилищно-коммунального сектора — 198 котельных. В итоге 2 сентября 1966 года Министерство энергетики и электрификации СССР утвердило схему развития теплоснабжения Благовещенска. Она предусматривала сооружение ТЭЦ мощностью 210 МВт, которая предназначалась для централизованного теплоснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей города Благовещенска, а также покрытия дефицита электроснабжения в Амурской энергосистеме.

Город рос, да и промышленность в регионе развивалась ускоренными темпами, в результате чего было принято решение, что новая станция должна быть немного больше и её проектную мощность увеличили с 210 до 260 мВт. В 1968 году Ленинградское отделение «Промэнергопроекта» разработало проектное задание по Благовещенской ТЭЦ, которое было утверждено Министерством энергетики и электрификации СССР 16 июля 1969 года. Весной 1974 года организовывается дирекция строящейся ТЭЦ и начинается стройка.

1. Машинный зал Благовещенской ТЭЦ.

Официально ТЭЦ Благовещенска была принята в эксплуатацию в 1976-ом году, после того, как были пущены 2 водогрейных котла. Однако полностью строительство первой очереди теплоцентрали было завершено лишь в декабре 1985-го года пуском котла БКЗ-420-140/13 ст. № 3 и турбина Т-110-120/130 ст.№ 3. После этого установленная мощность станции достигла проектной мощности и составила 280 МВт электрической и 689 Гкал/час тепловой мощности.

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Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ было начато в 1988-ом году. Однако по факту был введён только один котлоагрегат, четвертый по счету на ТЭЦ, он был сдан в эксплуатацию в декабре 1994 года. 20 декабря 1999 года сдана в эксплуатацию градирня № 3. В январе 2000 года смонтированы и сданы в эксплуатацию 2 сетевых насоса. Затем строительно-монтажные работы были приостановлены, однако, в связи со строительством в Благовещенске Северного микрорайона, в 2009-ом году было принято решение о возобновлении сооружения второй очереди ТЭЦ. Но быстро ей появиться на свет так и не удалось. Фактически же строительство второй очереди началось лишь в декабре 2013 года с подписания договора генерального подряда между ПАО «Силовые машины» и АО «Благовещенская ТЭЦ» (оператор строительства).

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Первую электроэнергию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ выдала в сеть уже в декабре 2015 года. В 2016 году было завершено строительство градирни, выполнено благоустройство территории, реконструированы объекты топливоподачи, построены внутриквартальные дороги и наружные сети.

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5. А вот и тот самый новый турбоагрегат № 4 (Т-120/140-12,8-2-ЛМЗ), Его установленная электрическая мощность - 120 МВт, а установленная тепловая — 188 Гкалл/ч. Годовая выработка теперь будет достигать 464 млн. кВтч, а годовой отпуск электроэнергии — 427,0 млн. кВтч.

6. Сегодня на Благовещенской ТЭЦ работают 3 турбоагрегата: ПТ-60-130/13-1,2 (эл. мощн. 60 МВт) и 2хТ-110/120-130-4 (эл. мощн. 110 МВт).

8. Центральный пульт управления станцией.

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Что касается котельного оборудования, то на Благовещенской ТЭЦ работают четыре энергетических котла типа БКЗ-420-140-7; два водогрейных котла типа КВГМ-100.

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12. Новый Щит управления второй очереди Благовещенской ТЭЦ.

13. Последним построенным крупным объектом второй очереди как раз и стала эта градирня, которая была сдана в эксплуатацию в июле этого года. Она больше своих трёх сестриц. Её высота — 74 м., диаметр чаши — 60 м., площадь орошения — 2 300 м2.

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15. Те самые три сестрицы.

16. Благовещенская ТЭЦ — это угольная станция.

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18. Благовещенская ТЭЦ работает на местном угле с месторождения «Ерковецкий».

19. Вагоноопрокидыватель.

20. Его пульт управления.

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22. Чтобы уголь в вагонах сильно не замёрз, предусмотрены вот такие грелки.

Подумали и об экологии. Так для снижения воздействия на окружающую среду на станции применены самые современные технологии. К примеру, 98,6% твердых частиц золы, образующихся в процессе сгорания угля, улавливается электрофильтрами и не попадают в окружающую среду. В результате экологическая обстановка в районе после ввода второй очереди ТЭЦ не только не ухудшится, а наоборот, заиграет светлой историей.

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24. Итак, что тут ещё нового. А вот как раз эти самые трансформаторы, одни из первых, которые были произведены на новом заводе ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы».

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27. В завершении о последствиях:

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