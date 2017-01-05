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Дорожное строительство

Погружено 50% от всего объема свай моста в Крым

Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста выполнены на 50 процентов. На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом. «Экватором» стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр — 1420 мм, толщина стенки — 40 мм.

«Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры — это 95 свай из толстостенной стальной трубы», — рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Перед началом свайных работ на фарватерном участке сотрудники научно-исследовательского института проверили несущую способность грунта и трубчатых свай в Керченском проливе. На специальном стенде, развернутом в акватории, испытываемую сваю нагрузили шестью гидравлическими домкратами. Они обеспечили давление в 2500 тонн, в результате которого была определена степень осадки сваи и сопротивления грунта.

«Статические испытания позволили получить фактическую несущую способность свай по грунту. Это подтверждает правильность выбора конструкции свайного основания фарватерных опор», — рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова.

Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор Крымского моста формируют из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) — на 50%, по трубчатым — а таких по проекту почти 5,5 тысяч — более чем на 40%.

«Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км», — отметил Кайрат Турсунбеков. Он подчеркнул, что к концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ: на сухопутных участках ежесуточно погружается 10 трубчатых свай, на морских — от трех трубосвай.

К началу 2017 года готовы более 210 опор моста из 595. В работе — еще 140 опор. Укрупнено более 15 тысяч из 220 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Собрано свыше 4,5 тысяч тонн металлоконструкций арочных пролетов из запланированных 10 тысяч тонн. Выполнено бетонирование плиты проезжей части в объеме почти 2 тысячи кубометров.

http://www.most.life/novosti/novosti/pogruzheno-50-ot-vsego-obema-svaj-mosta-v-krym/

Крым, Крымский мост
  • shigorin shigorin
    05.01.1715:41:54

    youtu.be/DCvZ_m7qOUM

    Отредактировано: shigorin~15:42 05.01.17
    #871771
  • sergg888 sergg888
    05.01.1717:59:32

       

    #871797
  • Нет аватара XBAT
    05.01.1719:37:23

    Во все ли сваи на керченском мосту устанавливают каркас и заливаю бетоном?

    #871827
    • Нет аватара Yarhann
      05.01.1721:37:56

      товарищь вы с марса или с урала не иначе — хотя на урале интернет так же есть и материала что на этом сайте про мост и сваи что по тв и других СМИ было предостаточно — при строительстве используется три вида свай — есть что заливаются бетоном есть и что не заливаются — заливать там некуда ) а в некоторые и не надо.

      #871883
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      05.01.1722:09:05

      Да, во все трубы-сваи ставят армокаркас и льют бетон. Но не на всю их длину, а в верхние 5-15м. Для жёсткости и для передачи нагрузки от опоры к трубе.

      #871902
      • de_moore de_moore
        05.01.1722:34:23

        откуда такая инфа что на максимум 15м? А вот что значит для передачи нагрузки от опоры к трубе? Это конструктивная задача ростверка, а не каркаса сваи

        #871914
        • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
          05.01.1722:47:42

          Из официальной инфографики, если память не изменяет. Точнее, там говорилось про «до 5 метров вглубь от дна».

          Ростверк это часть опоры. Если он будет опираться на торец трубы, это будет не очень хорошо, очевидно. Он вообще не должен опираться, опора и свая составляют единое тело через выпуск арматуры из оголовка сваи в ростверк. Точно так же и с буронабивными, и с призматическими сваями, после забивания/заливки их оголовки разбивают, осовбождают арматуру, которая становится частью ростверка.

          #871925
          • de_moore de_moore
            05.01.1723:36:21

            Ростверк это несущая часть основания, основание это свайное поле которое этот ростверк объединяет. При возведении буронабивных свай каркас металлический опускается уже в заполненную бетоном скважину и долбить там ничего не требуется для того чтобы выпуски оставить. Вы видно обладаете знаниями в строительстве, но вот оголовка на этих сваях нет, ясное дело что каркасы свай и ростверка связаны друг с другом, но единым монолитным телом их сделает бетон когда им единовременно заполнят верхнюю часть сваи и опалубку ростверка

            И да, долбить готовую сваю запрещено, для этого используют сваерезку

            #871959
            • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
              06.01.1700:01:18

              Вы не правы. Буронабивные сваи устраиваются разными способами, и долбить их обычно приходится. На Керченском мосту так точно. Не заставляйте меня копаться в конкретно его фотографиях, но вот например со стройки Бугринского моста. Вот так выглядят буронабивные сваи после заливки:

              • [ссылки отключены]

              А так с ними потом работают, отбойными молотками и перфораторами:

              • [ссылки отключены]

              • [ссылки отключены]

              #871969
              • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
                06.01.1700:03:14

                Понятно    

                Попробуем так:

                img-fotki. yandex. ru/get/4524/26410963.38/0_72b25_33d19a50_XXL. jpg

                img-fotki. yandex. ru/get/4412/26410963.2b/0_6ecda_5b1d9c1_XXL. jpg

                puu. sh/tchZW/6ec55ec053. jpg

                Отредактировано: Ruslan Koreev~00:03 06.01.17
                #871972
                • de_moore de_moore
                  06.01.1700:36:21

                  все что вы мне привели в пример это нарушение технологии производства работ, такое всеми способами стараются технадзору не показывать, произошло это скорее из-за того что бетон перелили, не зря там на заднем плане маркшейдер стоит. Долбить отбойниками запрещено, возникают внутренние микротрещины которые уменьшают несущую способность конструкции, это вам любой инженер-проектировщик скажет

                  #871984
    • de_moore de_moore
      05.01.1722:17:15

      там разные виды свай применяются, но да, во все полые будут устанавливать каркас и заполнять их бетоном

      #871906
  • Нет аватара Tony
    05.01.1719:54:12

    Выполнено бетонирование плиты проезжей части в объеме почти 2 тысячи кубометров.

    это сколько пролётов?

    #871833
  • Нет аватара Aleksgr8
    05.01.1720:39:56

    Ждем окончание сваянабивных работ к октябрю 2017 г. и выполнение всех опор к концу 2017. Установка арочных судоходных пролетов уже летом 2017.

    #871853
  • Нет аватара Вовец Снов
    05.01.1720:40:35

    Самый первый контраргумент для врагов заявляющих, что Россия оккупировала Крым: оккупанты мосты не строят, оккупанты их рушат. И в оккупированные земли они не вкладывают, а высасывают из них.

    #871854
  • Нет аватара edanilov
    05.01.1720:51:43

    Отличный темп! Так держать!   

    #871862
  • Нет аватара Евгений Медвежонков
    05.01.1722:04:44

    А на украинских сайтах уверены, что все что публикуется о мосте — подделка, компьютерная графика и мультяшка, на Союзмультфильме сделанная.

    Так их прям разносит от собственной значимости: Весьмирснами и тому подобное.

    Экскурсии бы им организовать — все равно не поверят, муляжи, скажут.    

    #871900
    • Нет аватара SergePerovsky
      05.01.1723:13:30

      На строительстве работают и граждане Украины. Думаю, они не верят, что являются мультяшками.

      #871949
  • ivan ivanov ivan ivanov
    05.01.1722:26:09

    МОЛОДЦЫ!!!

    #871911
  • Нет аватара Иванушка
    06.01.1710:57:24

    МОЖЕМ, ЗНАЧИТ БУДИТ!!! МОЛОДЦЫ!!!

    #872058
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