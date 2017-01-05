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Армия и Флот

ВМФ РФ получил восемь модернизированных вертолетов Ка-27М

Восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М получила Морская авиация ВМФ РФ. Об этом сообщает Минобороны России. На вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование и установлена новая поисковая система.

Благодаря обновлению системы возможно применение новые средств поиска и поражения подводных лодок различных классов.

Сообщается также, что экипажи модернизированных вертолетов проходят специальный курс обучения в Центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске.

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201701051017-n28h.htm/amp/

Министерство обороны, ВМФ РФ, Ка-27М
  • Нет аватара WohaAhow
    05.01.1721:29:59

    А ещё получил 7 отремонтированных Ка-29, 2 модернизированных Ил-38Н и 7 вновь построенных Су-30СМ.

    #871877
  • Нет аватара Yarhann
    05.01.1721:43:33

    а к каким кораблям приписаны эти противолодочные вертолеты

    #871888
    • A_SEVER A_SEVER
      05.01.1721:46:42

      а к каким кораблям приписаны эти противолодочные вертолеты
      Вертолёты входят в состав авиационных частей ВМФ и не закреплены за определённым кораблём.

      #871890
      • Нет аватара Yarhann
        05.01.1721:53:39

        так это береговая авиация что ли

        #871895
        • A_SEVER A_SEVER
          06.01.1723:20:28

          так это береговая авиация что ли
          Любая палубная авиация базируется на берегу, а на корабль прилетает на время похода.

          #872271
          • Нет аватара Yarhann
            07.01.1700:07:11

            Кэп, но это очевидно что они ТО проходят на берегу. Я не к тому вопрошал. Имелоьс ввиду что все вертухи приписаны к своему кораблю и бесхозных там как бы и не стоит целый полк — вот я к чему. Понятно что в районе Мурманска можно ожидать что все что можно могут профонить свертухи, но это ограниченная акватория — сколько не крути, но матрасскую систему СОСУС вертухами не замениш — вертух не хватит. Но и их систем не идеальна лодки и тогда ходили через нее неспеша когда была необходимость когда ракеты летали на 1-2к .

            Шас как бы нет в этом необходимотси что у нас что у них — гиперзуковые ракеты — и глобальный удар ими это такая же фантастика что с нашей что с их стороны — все эти ракеты будут летать до 1к при размерах и весом с камаз — че переживать то — ядрен батон всегда актуальнее — естественно при атаке развитых и больших стран как пендостан РФ Китай Индия и т. п. А неядерыне конфликты меж великими и не только будут выесняться ккак бы в локальных войнах на межнациональной и т. п. розне. Люди пока что настолько ограниченные что считают национальность каким то определяющим показателем — слава богу что современное развите общества нещадно уничтожает все эти нацисткие настроения — ведь приезжая в города миилионники все чуханы со всех регионов РФ — я говорю за все национальности и народности — становятся лицом к реальности мирового строя — где всем насрать на твою национальность и народные традиции и фольклер . А в мегаполисах и выясняется что все эти провинциальные герои на самом деле ничем не выделяются из масс и нормуль — свой самовар надо топить доса в родном селе ауле юрете деревне тд и т. п. — города и современный образ жизни обозначают стирание и смешание культур и привычек и это нормально — этим сем закончится на земле все — после этого мы свалим с этой планеты .

            Но есть одно, но до этого момента когда все люди земли обьединятся надо как-то блин дожить и это будет не скоро — но будет. Потому чтобы все было мирно и хорошо считаю что ЯО и средства его доставки должны быть у всех великих держав — это как бы стимул не стоять на месте, а развивать международное сотрудничество и как бы мировой порядок. Ну и конечно у нас и у всех ядерных держав должны быть средства обнаружения и поиска средсмтв нападения и средств доставки ОМП. Протсо если страна не имеет средств предупреждения обатаке она не сможет даже дать адекватную ответку — неизвестно кто пальнул . Естественно что есть страны котоыре имеют средства обнаружения как наша и матрасники — но есть же папуасы которые имеют ядренбатон и не имеют средств обнаружения об нападении — вот на кого они подумают когда их вальнут — мне наприер стремно за таких абезьян .

            То есть я к тому что имея ЯО и вообще ОМП и средства доставки государство ДОЛЖНО иметь средства обнаруждения нападения средствами ОМП иначе нахнена вы такие нужны .

            Это я к нашим вертухам что базируюстя — меня просто интересует сама тктика работы если такая избыточность вертух отностительно бортов то их задача охранять район выхода наших лодок и ну вообще для порядка — ну чтобы понятно было кого валить…

            #872286
            • A_SEVER A_SEVER
              07.01.1701:04:12

              Кэп, но это очевидно что они ТО проходят на берегу.
              Они не только техобслуживание на берегу проходят, они там постоянно базируются.
              все вертухи приписаны к своему кораблю
              Да нет никакой приписки, один вертолёт может в течение года сходить в поход на разных кораблях. До недавнего времени у флота исправных корабельных вертолётов было меньше, чем способных их нести кораблей.

              #872299
              • Нет аватара Yarhann
                07.01.1701:42:44

                ну я ка бы к этому и вел — я просто думал что есть корабль и четко приписанная к нему вертуха пусть не одна, но в поход он без не не уходит и если всем надо уйти на дежурство то вертух хватит на всех иначе как-то блин беспонтовы все эти выходы — многие наши корабли которые строились как охотники за лодками на то и затачивались — где вертуха это средство обнаружения, а корабль носитель средства поражения.

                Отредактировано: Yarhann~01:43 07.01.17
                #872306
  • Миша Перминов Миша Перминов
    05.01.1722:57:18

    Не думал, что Ка такой большой. В сравнении с грузовиком видно, что он не «малыш»

    #871940
    • Джорджио Харманис
      06.01.1708:26:21

      15 человек может взять на борт. совсем не маленький. маленькие до 5-6 человек берут включая пилота. а есть вообще двухместные. а так овобще Як-24 нужно возрождать. напрасно остановили его производство. очень хорошая машина была ,и много где могла пригодиться.

      #872044
    • koshmar koshmar
      07.01.1714:34:28

      Вертолёты семейства Ка-27 относятся к классу тяжёлых. Чтобы было понятнее, он по мощности и грузоподъёмности очень близок к Ми-8. А иллюзия небольшого размера из-за короткой балки и отсутствия хвостового винта.

      #872378
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