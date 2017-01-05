ВМФ РФ получил восемь модернизированных вертолетов Ка-27М
Восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М получила Морская авиация ВМФ РФ. Об этом сообщает Минобороны России. На вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование и установлена новая поисковая система.
Благодаря обновлению системы возможно применение новые средств поиска и поражения подводных лодок различных классов.
Сообщается также, что экипажи модернизированных вертолетов проходят специальный курс обучения в Центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске.
05.01.1721:29:59
05.01.1721:43:33
05.01.1721:46:42 Вертолёты входят в состав авиационных частей ВМФ и не закреплены за определённым кораблём.
05.01.1721:53:39
06.01.1723:20:28 Любая палубная авиация базируется на берегу, а на корабль прилетает на время похода.
07.01.1700:07:11
07.01.1701:04:12 Они не только техобслуживание на берегу проходят, они там постоянно базируются. Да нет никакой приписки, один вертолёт может в течение года сходить в поход на разных кораблях. До недавнего времени у флота исправных корабельных вертолётов было меньше, чем способных их нести кораблей.
07.01.1701:42:44
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