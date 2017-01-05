ВМФ РФ получил восемь модернизированных вертолетов Ка-27М

Восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М получила Морская авиация ВМФ РФ. Об этом сообщает Минобороны России. На вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование и установлена новая поисковая система.

Благодаря обновлению системы возможно применение новые средств поиска и поражения подводных лодок различных классов.

Сообщается также, что экипажи модернизированных вертолетов проходят специальный курс обучения в Центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске.