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Фотофакты

О «Курганце-25» и Курганмашзаводе

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В цеху АО «Курганский машиностроительный завод» © АвтоРевю

Так, говоря о Кургане, автор сообщает, что «Курган суров тем, что здесь традиционно производят тяжелую военную технику. Правда, завода колесных тягачей, КЗКТ, уже не существует: говорят, последние две машины сделали в 2009 году, а затем предприятие обанкротилось и больше о нем не слышно». Зато Курганмашзавод, принадлежащий концерну «Тракторные заводы», работает вовсю. Здесь выпускают, к примеру, гражданские погрузчики и плавающий вездеход марки Четра, но достаточно взглянуть на БМП на постаменте перед проходной, чтобы понять, какая продукция здесь главная.

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Сборка корпусов бронетранспотреров БТР-МДМ на Курганмашзаводе © РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Ею занимается СКБМ — Специальное конструкторское бюро машиностроения. Сперва в Кургане делали артиллерийские гусеничные тягачи. А в шестидесятых сюда передали производство боевой машины пехоты ­БМП-1, разработанной Челябинским тракторным. «Ее броня была еще как у царских линкоров-броненосцев», — комментируют заводские специалисты.

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© РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

БМП-3 — модель с трудной судьбой: ее доводили до ума не один десяток лет! В 1982 году завершились испытания, в 1987-м — приняли на вооружение, в ­1991-м ­БМП-3 впервые прошла по Красной площади. Но страна развалилась, и тогда в ­войска эти «бээмпэшки» не попали, несмотря на прогрессивную конструкцию: 100-миллиметровое орудие, спаренное с ­30-миллиметровой пушкой 2А72, броневой алюминий вместо стали, современные прицелы.

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Наряду с БТР-МДИ в цеху виднеются и БМП-3 © РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Машину, а вместе с ней и предприятие спасли Арабские Эмираты: в середине двухтысячных там собирались купить около 900 БМП-2, но в последний момент контракт переделали на БМП-3. Как сообщала тогдашняя пресса, арабы сперва хотели самостоятельно дооснастить «бээмпэшки» кондиционерами (жарко же!), однако из-за изменения развесовки машины стали терять равновесие на воде. В итоге у БМП-3 появилась новая заводская опция — кондиционер, в придачу к заказному автомату заряжания противотанковых ракет ПТУР (которые запускаются прямо через ствол 100-миллиметровой пушки). Сейчас выпущено уже примерно три тысячи машин третьей модели: они остаются в гамме, но к ним прибавилось новейшее поколение — на платформе Курганец-25.

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© РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Говоря про Курганец, автор со слов заводчан отмечает, что немецкая БМП Puma выше на 200 мм и при этом не плавает. Несмотря на то, что Курганцы секретные, кое-что видно невооруженным глазом - БРЭМ в цеху практически «лежала на брюхе», значит, клиренс — регулируемый, как у БМД-4М.

БРЭМ Курганец-25 © АвтоРевю via otvaga2004.mybb.ru

В десантном отделении на одно место больше, чем в БМП-3 ( то есть восемь для десанта и три для экипажа). Кресла — антитравматические, в проходе между ними просторно — можно положить пулемет или раненого.

Хорошо видно V-образное днище © otvaga2004.mybb.ru

Вместо прежней пушки 2А72 военные решили вернуться к 2А42.Кроме того, в цеху автор увидел двигатель ЯМЗ-780, мощностью до 730 л.с. при объеме 12,4 л. У него два турбокомпрессора, один больше другого. На нем имеется регулятор напряжения, что позволило уменьшить размеры генератора.

Двигатель ЯМЗ-780 © АвтоРевю via otvaga2004.mybb.ru

Но у этого двигателя есть конкурент — 2В-06 завода ЧТЗ Уралтрак — он оппозитный, с рабочим объемом 17 л и примерно такой же мощности как у ЯМЗ (упоминается 750 л.с.).

Двигатель 2В-06 © АвтоРевю via otvaga2004.mybb.ru

Он оба агрегатируются с полноценным «автоматом», гидромеханической трансмиссией самого Курганмашзавода. По мнению курганцев, она на уровне Renk или даже немного лучше. А вот наши моторы не дотягивают до немецкого MTU по числу «лошадей» с килограмма массы.Какой двигатель выберут для Курганца, пока неясно — это покажут испытания.Автору удалось осуществить «тестдрайв» бронетранспортера на базе Курганца. Отмечается, что пол усилен, сам БТр оснащен активной защитой Афганит. По неофициально информации система уничтожает крупные «опасные предметы» еще на подлете и ставит дымометаллическую завесу. Эта завеса — аэрозольная смесь из песка и металлических опилок, которая создает облако, непрозрачное для РЛС и инфракрасных прицелов.

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Курганмашзавод работает © РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Наводчик сидит корпусе далеко от башни и ему просторно. «Чебурашка» (пульт управления модулем и оружием) не мешает. А вот механику-водителю курганца тесновато, поскольку он находится рядом с двигателем (тот смещен вправо), а во-вторых — «в носу» бронекапсулы. Привычным является поднимающееся в походное положение сиденье.

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Настоящий стимпанк © РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Управление элементарное до предела — запуск двигателя большой светящейся кнопкой пуск на современном пульте, педалей две, селектор «автомата» под штурвалом, как у БМД-4М.

http://bmpd.livejournal.com/2360515.html

БМД-4М, БМП-3, БТ-3Ф, БТР, ВДВ, Курганец
  • Нет аватара Aleks
    06.01.1722:42:05

    Как там с зарплатой? Наладилось?

    Цитата:

    Работники ОАО «Курганмашзавод» (входит в концерн «Тракторные заводы», занимается выпуском БМП по гособоронзаказу) уже второй месяц не получают свою законную заработную плату. Некоторые из них решили обратиться к СМИ, так как руководство, по словам людей, никак не хочет решать данную проблему.

    Последние начисления зарплаты были почти два месяца назад — это был аванс за октябрь, рассказал Накануне.RU сотрудник ОАО «Курганмашзавод» Иван Урванцев (гражданин попросил изменить имя и фамилию, так как боится гнева своего руководства).

    «Как мы должны жить? У всех семьи, всех нужно кормить. У меня жена в декрете, сын годовалый. На что нам жить? Кредиты брать? А чем потом выплачивать эти кредиты — нам ведь зарплату не платят и говорят, что до Нового года нам вообще денег ждать не нужно», — рассказывает Накануне.RU Иван Урванцев.

     http://www.nakanune.ru/news/2016/11/29/22454497 

    Отредактировано: Aleks~22:45 06.01.17
    #872258
    • Samboris Samboris
      06.01.1723:02:05

      Не так давно стало известно о том, что «Курганмашзавод» перейдет под управление госкорпорации «Ростех». Планируется, что, помимо «КМЗ», в «Ростех» войдет и «Липецкий завод гусеничных тягачей», а также другие предприятия, реализующие «оборонку», в частности, боевые машины пехоты. — See more at: www.nakanune.ru/news/2016/11/29/22454497#sthash.O4AyLhMm.dpuf[/quote]

      Похоже, загвоздка выплат идет от смены руководства.

      #872269
      • Нет аватара Maggey
        07.01.1712:27:08

        Тупое и коррупционное руководство сейчас у Курганмашзавода раз зарплаты не платят. Если людям зарплаты не платят то о каком развитии предприятия может идти речь. Все держится на советских остатках и если срочно не почистить руководство, то дальше хуже. Перевод под упавление Ростеха было бы правильно.

        Это насколько надо быть мразью чтобы довести людей до отчаяния что люди вынуждены обращаться в СМИ.

        #872362
        • Нет аватара Kolyda
          07.01.1715:03:49

          Тупое и коррупционное руководство сейчас у Курганмашзавода раз зарплаты не платят.

          Капитализм! Сейчас собственники продадут предприятие «Ростеху» и проблемы с зарплатами и дальнейшей работой предприятия перейдут к другому «эффективному» менеджеру. Все согласно конституции. Капитализм, ничего личного!

          #872381
          • Макс Южный
            07.01.1722:45:05

            А почему «КЗКТ» обанкротили? Вроде тяжеловесы-тягачи соперничали с минскими (для наших тяжелых ракет подходили).

            #872453
        • Нет аватара Neptus
          07.01.1715:52:58

          Господа желто-чернушники, рекламирующие «Накануне», всем понятно что вы болотные мрази…

          #872385
          • Нет аватара Aleks
            07.01.1716:03:27

            Да и хрен с ним…мрази так мрази…   

            Вопрос следующий — Написанное желто-чернушниками опровергнуть можете?

            Отредактировано: Aleks~16:03 07.01.17
            #872386
          • Артём Переев Артём Переев
            07.01.1716:53:39

            Мне такое отношение напоминает желание жить в потемкинских деревнях ))

            #872390
            • Нет аватара alex1664
              07.01.1719:36:23

              Не обижайте князя Потемкина всякой рухлядью   

              Потемкинские деревни, а именно гарнизоны и поселения служивых людей были достроены. Просто действительно строить начинали с фасада   

              #872409
          • Павел П Павел П
            07.01.1718:42:30

            Алекс вы людей на пустом месте не оскорбляйте, особенно если они правду говорят пусть вам по каким то причинам и неприятную. Заказ есть, товар очень дорогой, зарплат нет, президент сказал что после (не помню точно толь 20-го, толь 22-го года) оборонный заказ существенно будет сокращён, как думаете загнётся тогда при сохранении теперешних реалей завод?

            #872400
            • Нет аватара Aleks
              07.01.1720:06:07

              ??? Где и кого я оскорбил?

              Вы меня с кем-то путаете…   

              #872419
              • Павел П Павел П
                07.01.1721:43:10

                Эт я не вам    , эт я Neptusу. Если вы это на свой счёт приняли приношу извинения    . Алексами в англоязычном нете называют недалёких людей (не глянул что вы тут с таким ником    )

                Отредактировано: Павел П~21:44 07.01.17
                #872441
  • Павел П Павел П
    07.01.1718:36:34

    Первые пять фото бронетранспортёр Ракушка, а ни какой не Курганец. БРЭМ Курганец только в двух достаточно неудачных видах на 6 и 7 фотографиях.

    #872399
    • de_moore de_moore
      07.01.1723:31:08

      ну дык статья и называется о курганце и заводе. БРЭМ на 6 а на 7 это БТР, скрин видео авторевью

      #872472
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