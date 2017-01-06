О «Курганце-25» и Курганмашзаводе



kurgan В цеху АО «Курганский машиностроительный завод» © АвтоРевю

Так, говоря о Кургане, автор сообщает, что «Курган суров тем, что здесь традиционно производят тяжелую военную технику. Правда, завода колесных тягачей, КЗКТ, уже не существует: говорят, последние две машины сделали в 2009 году, а затем предприятие обанкротилось и больше о нем не слышно». Зато Курганмашзавод, принадлежащий концерну «Тракторные заводы», работает вовсю. Здесь выпускают, к примеру, гражданские погрузчики и плавающий вездеход марки Четра, но достаточно взглянуть на БМП на постаменте перед проходной, чтобы понять, какая продукция здесь главная.



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Сборка корпусов бронетранспотреров БТР-МДМ на Курганмашзаводе © РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Ею занимается СКБМ — Специальное конструкторское бюро машиностроения. Сперва в Кургане делали артиллерийские гусеничные тягачи. А в шестидесятых сюда передали производство боевой машины пехоты ­БМП-1, разработанной Челябинским тракторным. «Ее броня была еще как у царских линкоров-броненосцев», — комментируют заводские специалисты.

© РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

БМП-3 — модель с трудной судьбой: ее доводили до ума не один десяток лет! В 1982 году завершились испытания, в 1987-м — приняли на вооружение, в ­1991-м ­БМП-3 впервые прошла по Красной площади. Но страна развалилась, и тогда в ­войска эти «бээмпэшки» не попали, несмотря на прогрессивную конструкцию: 100-миллиметровое орудие, спаренное с ­30-миллиметровой пушкой 2А72, броневой алюминий вместо стали, современные прицелы.

Наряду с БТР-МДИ в цеху виднеются и БМП-3 © РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Машину, а вместе с ней и предприятие спасли Арабские Эмираты: в середине двухтысячных там собирались купить около 900 БМП-2, но в последний момент контракт переделали на БМП-3. Как сообщала тогдашняя пресса, арабы сперва хотели самостоятельно дооснастить «бээмпэшки» кондиционерами (жарко же!), однако из-за изменения развесовки машины стали терять равновесие на воде. В итоге у БМП-3 появилась новая заводская опция — кондиционер, в придачу к заказному автомату заряжания противотанковых ракет ПТУР (которые запускаются прямо через ствол 100-миллиметровой пушки). Сейчас выпущено уже примерно три тысячи машин третьей модели: они остаются в гамме, но к ним прибавилось новейшее поколение — на платформе Курганец-25.

© РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Говоря про Курганец, автор со слов заводчан отмечает, что немецкая БМП Puma выше на 200 мм и при этом не плавает. Несмотря на то, что Курганцы секретные, кое-что видно невооруженным глазом - БРЭМ в цеху практически «лежала на брюхе», значит, клиренс — регулируемый, как у БМД-4М.

БРЭМ Курганец-25 © АвтоРевю via otvaga2004.mybb.ru

В десантном отделении на одно место больше, чем в БМП-3 ( то есть восемь для десанта и три для экипажа). Кресла — антитравматические, в проходе между ними просторно — можно положить пулемет или раненого.

Хорошо видно V-образное днище © otvaga2004.mybb.ru

Вместо прежней пушки 2А72 военные решили вернуться к 2А42.Кроме того, в цеху автор увидел двигатель ЯМЗ-780, мощностью до 730 л.с. при объеме 12,4 л. У него два турбокомпрессора, один больше другого. На нем имеется регулятор напряжения, что позволило уменьшить размеры генератора.

Двигатель ЯМЗ-780 © АвтоРевю via otvaga2004.mybb.ru

Но у этого двигателя есть конкурент — 2В-06 завода ЧТЗ Уралтрак — он оппозитный, с рабочим объемом 17 л и примерно такой же мощности как у ЯМЗ (упоминается 750 л.с.).

Двигатель 2В-06 © АвтоРевю via otvaga2004.mybb.ru

Он оба агрегатируются с полноценным «автоматом», гидромеханической трансмиссией самого Курганмашзавода. По мнению курганцев, она на уровне Renk или даже немного лучше. А вот наши моторы не дотягивают до немецкого MTU по числу «лошадей» с килограмма массы.Какой двигатель выберут для Курганца, пока неясно — это покажут испытания.Автору удалось осуществить «тестдрайв» бронетранспортера на базе Курганца. Отмечается, что пол усилен, сам БТр оснащен активной защитой Афганит. По неофициально информации система уничтожает крупные «опасные предметы» еще на подлете и ставит дымометаллическую завесу. Эта завеса — аэрозольная смесь из песка и металлических опилок, которая создает облако, непрозрачное для РЛС и инфракрасных прицелов.

Курганмашзавод работает © РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Наводчик сидит корпусе далеко от башни и ему просторно. «Чебурашка» (пульт управления модулем и оружием) не мешает. А вот механику-водителю курганца тесновато, поскольку он находится рядом с двигателем (тот смещен вправо), а во-вторых — «в носу» бронекапсулы. Привычным является поднимающееся в походное положение сиденье.

Настоящий стимпанк © РИА «Новости» / Концерн «Тракторные заводы»

Управление элементарное до предела — запуск двигателя большой светящейся кнопкой пуск на современном пульте, педалей две, селектор «автомата» под штурвалом, как у БМД-4М.