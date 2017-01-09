«Швабе» впервые поставил неонатальное оборудование в Эквадор

Предприятие холдинга «Швабе» впервые отгрузило партию неонатальной техники в Республику Эквадор. Стоимость контракта составила более 2,5 млн рублей.

Поставку медицинской техники в Эквадор осуществило предприятие холдинга «Швабе» — Уральский оптико-механический завод (УОМЗ). УОМЗ отгрузил в госпиталь города Гуаякиль инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных ИДН-03 и аппараты поддержки дыхания для новорожденных АПДН-01.

«Сегодня „Швабе“ проводит активную маркетинговую политику по продвижению продукции в странах ближнего и дальнего зарубежья. Первая поставка медицинской техники в Эквадор — важный шаг в укреплении наших позиций на международном рынке. Интерес к неонатальному оборудованию холдинга со стороны эквадорских партнеров обусловлен, в том числе наличием международных сертификатов соответствия СЕ, подтверждающих соответствие медицинских изделий европейским стандартам безопасности», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

ИДН-03 предназначен для выхаживания и проведения эффективной реанимации недоношенных и ослабленных детей как с экстремально низкой массой тела (от 500 г) и патологиями, так и для базовой терапии в отделениях патологии новорожденных, реанимационных отделениях, палатах интенсивной терапии специализированных медицинских учреждений. Данный аппарат оснащен микропроцессорным управлением мониторинга параметров температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, температуры и массы тела новорожденного.

Аппарат поддержки дыхания новорожденных АПДН-01 представляет собой полноценное рабочее место анестезиолога. Прибор позволяет работать со всеми современными анестетиками, в том числе с ксеноном. Конструктивные особенности нового оборудования делают возможным его использование не только в учреждениях с магистральной системой подачей газов, но и в условиях отсутствия специальной компрессорной техники, что важно при эксплуатации в удаленных районах.