В Советске Кировской открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в конце декабря прошлого года в г. Советск Кировской области. Стоимость строительства ФОКа, осуществлявшегося с привлечением средств федерального бюджета, составила 75,8 млн рублей. Предполагается, что на площадях нового спорткомплекса будут заниматься более 700 учащихся спортивной школы Советска, а также все жители города и района.
Спортивный объект, включающий в себя универсальный зал для игровых видов спорта, площадки для занятий борьбой, медицинские и тренерские кабинеты, душевые и раздевалки, был построен всего за 4 месяца.
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