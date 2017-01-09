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Спортивные объекты

В Советске Кировской открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в конце декабря прошлого года в г. Советск Кировской области. Стоимость строительства ФОКа, осуществлявшегося с привлечением средств федерального бюджета, составила 75,8 млн рублей. Предполагается, что на площадях нового спорткомплекса будут заниматься более 700 учащихся спортивной школы Советска, а также все жители города и района.

Спортивный объект, включающий в себя универсальный зал для игровых видов спорта, площадки для занятий борьбой, медицинские и тренерские кабинеты, душевые и раздевалки, был построен всего за 4 месяца.

http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/society/33713-gubernator-na-otkrytii-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-v-sovetske.html

Кировская область, спортивные объекты
  • Нет аватара Alpha-Omega
    09.01.1721:49:58

    городу бы еще вернули историческое название, вместе серого невзрачного Советска мог называться сейчас совсем иначе.

    #872962
    • A_SEVER A_SEVER
      09.01.1721:58:40

      мог называться сейчас совсем иначе
      До 1918 года назывался Кукарка.    

      #872966
      • Нет аватара Alpha-Omega
        09.01.1722:04:10

        нормальное же название. Самобытное хоть. Советска три в России. И какой не особо умный человек решил Тильзит в Советск переименовать — это вообще загадка. Вятка вообще отлично звучит. Киров в Вятку пытались переименовать, но почему-то забуксовало все.

        Отредактировано: Alpha-Omega~22:05 09.01.17
        #872968
        • Human RS Human RS
          10.01.1700:14:21

          Кстати, действительно хорошая идея.

          #873012
        • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
          10.01.1701:44:15

          Нет уж, не хочу я в Вятке жить. Привык я к Кирову, как и большинство населения полумиллионного города. А эту инициативу всё Никита Белых нам продвигал. И так денег нет, ни в городе, ни в области. А ему было то улицы переименовать надо, то город. Есть куда более насущные проблемы чем это. И народ своё слово сказал, во множестве опросов. Кирову быть. Возможно пройдёт время и люди изменят своё мнение, но не сейчас.

          #873033
          • Нет аватара Советский
            10.01.1708:41:25

            Я живу в Тульском Советске    Я люблю это название,вот только ФОК нам,ни как не построят. Всё обещают и переносят.   

            #873071
          • Олег Махнёв Олег Махнёв
            10.01.1713:52:22

            5

            Юрий Жолобов

            «И снова будет восхищать моя столица мира,

            Не Токио, не Вашингтон, а русский город Киров!"

            (с)А.Хлопов.

            #873152
        • A_SEVER A_SEVER
          10.01.1711:01:18

          нормальное же название. Самобытное хоть.
          Название действительно колоритное, но вполне могло быть предметом насмешек для жителей других населённых пунктов.

          #873093
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