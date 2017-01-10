В Ачинске Красноярского края заработал перинатальный центр

Здание перинатального центра в г. Ачинск введено в эксплуатацию и получило официальное название «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2».

Перинатальный центр в Ачинске — это современное пятиэтажное здание, рассчитанное на прием 120 пациентов одновременно. Ачинские врачи будут оказывать помощь женщинам и детям со всех западных территорий Красноярского края. Ожидается, что в ачинском роддоме на свет будет появляться до 3,5 тысяч младенцев. Помощь будут также оказываться будущим матерям с высоким риском патологии плода, которых сегодня перенаправляют для помощи в Красноярск.

Центр рассчитан на 120 коек, из них 50 составит послеродовое отделение, отделение II этапа выхаживания новорожденных — 30 кроваток, отделение патологии беременности — 25 коек, отделение гинекологии — 15 коек.