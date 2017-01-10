Два новейших вертолета Ми-35 получила авиабаза под Псковом

Авиабаза ВКС РФ в Псковской области получила два новейших ударных вертолета Ми-35. Вертолеты прошли все этапы заводских испытаний, в ходе которых были протестированы бортовое оборудование, система навигации и радиолокационные комплексы.

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения, созданный для уничтожения бронетехники, десантирования и огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе. Является дальнейшим развитием вертолета Ми-24.