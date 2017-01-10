Добавить статью
Армия и Флот

Два новейших вертолета Ми-35 получила авиабаза под Псковом

Авиабаза ВКС РФ в Псковской области получила два новейших ударных вертолета Ми-35. Вертолеты прошли все этапы заводских испытаний, в ходе которых были протестированы бортовое оборудование, система навигации и радиолокационные комплексы.

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения, созданный для уничтожения бронетехники, десантирования и огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе. Является дальнейшим развитием вертолета Ми-24.

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201701101554-7iwu.htm

Армия, ВКС, Ми-35
  • БАМБАрбия БАМБАрбия
    10.01.1720:45:06

    Коллеги, подскажите, кто в теме, что за двигатели в них стоят? У меня есть догадки, в отношении МоторСич, верны ли они? Кооперация дело тонкое!

    #873348
    • Orlan05 Orlan05
      10.01.1723:39:15

      По большей части и сейчас российские вертолеты оснащаются двигателями Мотор Сич — Климов еще не вышел на проектную мощность и пока не в состоянии заместить все потребности российской промышленности.

      #873418
    • eger gere eger gere
      11.01.1701:33:35

      могу ошибаться, но вроде для ударных вертушек МО РФ двигатели мы сами производим, ибо «небратья» поставлять отказываются, а вот для вертушек на экспорт покупаем пока еще у них, т.к. собственных двигателей еще не производим в достаточном количестве.

      #873459
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru