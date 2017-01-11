Зенитный ракетный полк C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

Зенитный ракетный полк, оснащенный новой зенитной ракетной системой С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В среду, 11 января, боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“, приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что еще четыре «Триумфа» поступят на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2017 году.

«Всего в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 „Триумф“. Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году», — говорится в сообщении.