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Армия и Флот

Зенитный ракетный полк C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

Зенитный ракетный полк, оснащенный новой зенитной ракетной системой С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В среду, 11 января, боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“, приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что еще четыре «Триумфа» поступят на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2017 году.

«Всего в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 „Триумф“. Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году», — говорится в сообщении.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3931424

Армия, ВКС, С-400 Триумф
  • SergeySeverny SergeySeverny
    11.01.1713:36:19

    типа полк — это одна ЗРС С-400?!

    #873615
    • exhausted1987 exhausted1987
      11.01.1715:11:35

      Два, иногда три дивизиона. Есть мнение, что будут увеличивать полки до 4 дивизионов.

      #873648
  • Нет аватара box320
    11.01.1714:30:01

    Сегодня МО озвучило планы на 2017 год: те же 4 новых полковых комплекта С-400, как и в 2016. Новый завод в Кирове построили, а ускорения не видно. Интересно, что их тормозит?..

    #873630
    • Юрген Юрген
      11.01.1714:39:06

      Так не С-400 единым. Вон, «Торов» в этом году сдали 4 дивизиона против 2 в прошлом. По «Букам» тоже производство увеличили.

      #873634
    • Нет аватара Инженер2015
      11.01.1717:01:23

      Интересно, что их тормозит?..

      Индусы в этом году купили С400

      #873684
    • Нет аватара zu1
      11.01.1717:22:41

      Новый завод в Кирове построили, а ускорения не видно

      В Кирове делают только ракеты, если верить СМИ.

       http://aeroplan2010.mirte...telstvo-unikalnogo-zavoda 

      Кроме того, есть план перевооружения до 2020 года.

      Соответственно, выпустят столько, сколько купит МО РФ.

      Отредактировано: zu1~17:23 11.01.17
      #873694
    • s-t-a-l-k-e-r s-t-a-l-k-e-r
      11.01.1721:39:15

      Интересно, что их тормозит?

      В 2016 году зенитно-ракетными системами С-400 «Триумф» были перевооружены четыре зенитных ракетных полка, всего концерн ВКО «Алмаз-Антей» поставил в войска пять полков этих ЗРС. Удивлены?

      Гипотезы две. Первая из них сводится к тому, что этот вновь заступивший на боевое дежурство полк, как раз и вооружён этим 5 комплектом. А значит, если в 17 году ещё 4 полковых комплекта будут приняты на довольствие ВКС РФ, то всего в этом году полной боевой готовности достигнут 5 соединений. Торможение? Не похоже.)

      Вторая гипотеза, МО может принимать у «Алмаз-Антея» полковой комплект, а вот вводить его в боевой состав частей ВКС по дивизионно. Во всяком случае была информация, что на СФ в 2016 году на боевое дежурство заступил дивизион С-400. Обратите внимание не полк, а дивизион. А вот в сентябре два дивизиона «400» прикрыли Питер.

      Если выбирать из двух версий, то получим третью!;) Короче МО как-то проговорилось, что ожидает в декабре шестой комплект. Вероятнее всего тот, о котором идёт речь в заметке и есть шестой. Путано? Зато враг никогда не узнает почему там, где ничего не было, уже всё есть. ;)

      #873801
      • exhausted1987 exhausted1987
        12.01.1705:53:08

        Всё просто, лаг времени между передачей промышленностью полкового комплекта и постановкой его на боевое дежурство довольно существенный.

        #873868
      • Нет аватара box320
        12.01.1722:57:14

        Вывод: надо привести всё к общему знаменателю — к дивизионным комплектам и говорить о Производстве дивизионных комплектов, а не о принятии на довольствие/перевооружении и прочем. Иначе действительно, только врага запутывать.

        #874165
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    11.01.1714:36:57

    а ускорения не видно. Интересно, что их тормозит?.. -С-500 !    

    #873633
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