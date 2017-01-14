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Армия и Флот

В Военно-воздушной академии развернуты 20 новейших учебных комплексов

Учебная база Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина пополнилась двадцатью современными учебными комплексами.

В процесс обучения курсантов введены модули помех комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2» и «Красуха-4», автоматизированный командный пункт и модуль разведки из состава комплекса «Москва-1», мобильный пункт управления Р-340М, станции радиопомех РБ-312А, автоматизированные системы подготовки боевых расчётов комплексов воздушной разведки АСП-101, АСП-50 и АСП-ОН, а также статические тренажеры по вождению грузового автомобиля КамАЗ и другие учебные комплексы.

В академии ведется работа по созданию единого информационного ресурса электронных учебников для военных вузов, для чего развернуты автоматизированные рабочие места с доступом в интернет.

Кроме того, в учебной авиационной базе академии, дислоцированной в Саратовской области, функционирует специализированная лаборатория по поддержанию эксплуатации вертолетов Ка-226 с техническими средствами, программным обеспечением и необходимой документацией, необходимой для деятельности инженерно-технического состава.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12108327@egNews

Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, РЭБ
  • Нет аватара port
    14.01.1710:22:22

    молодцы

    #874700
  • Нет аватара Lunoxod
    14.01.1723:47:03

    Молодцы, но, на мой взгляд, не стоило разглашать направление обучения курсантов. Это дает, косвенно, составить представление о учебной программе.

    Не надо врагам этого знать.

    Конечно, это строго мое личное мнение, не претендую на истину в последней инстанции.

    С уважением.

    Отредактировано: Lunoxod~23:47 14.01.17
    #874884
  • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
    15.01.1700:14:37

    обратите внимание на системный блок и монитор

    это явно не покупное

    #874898
  • Комментарий удален
  • Сергей Золотых Сергей Золотых
    15.01.1718:05:07

    Странно, что на сайте самой академии ни про какую учебную базу в Саратовской области не указано. Есть только головной ВУЗ — в Воронеже и 2 филиала: в Сызрани и Челябинске.

    Журналисты нечаянно раскрыли военную тайну?    

    Отредактировано: Сергей Золотых~18:05 15.01.17
    #875083
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