Новогодняя «Новая Голландия»
Замечательное место в Петербурге, которое становится с каждым днем лучше
На острове Новая Голландия в Петербурге открылся ледовый каток
Ресторан
Ремонтные работы
Замечательное место в Петербурге, которое становится с каждым днем лучше
На острове Новая Голландия в Петербурге открылся ледовый каток
Ресторан
Ремонтные работы
16.01.1720:22:50
16.01.1720:50:00
16.01.1723:24:31
17.01.1708:53:46
17.01.1709:49:34
17.01.1709:51:59 Петр Первый любил Голландию!
17.01.1710:31:48
17.01.1711:08:56
17.01.1711:53:23
17.01.1712:06:02
17.01.1713:02:08
17.01.1713:52:47
17.01.1710:30:06
17.01.1710:57:15
17.01.1711:09:22 Это Россия, детка!
17.01.1712:58:28
17.01.1712:57:22