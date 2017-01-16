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Фотофакты

Новогодняя «Новая Голландия»

Замечательное место в Петербурге, которое становится с каждым днем лучше

На острове Новая Голландия в Петербурге открылся ледовый каток

Ресторан

Ремонтные работы

http://giper.livejournal.com/335025.html

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=318378&page=28

фотообзор, Санкт-Петербург
  • Нет аватара stasik
    16.01.1720:22:50

    Окончание реконструкции в 2025 году.

    #875592
    • Нет аватара termometrix
      16.01.1720:50:00

      Надо быстрее…

      Это прекрасный туристический объект,в перспективе.

      Отредактировано: termometrix~20:50 16.01.17
      #875605
      • Нет аватара stasik
        16.01.1723:24:31

        Так инвестор предусмотрел. Реконструкция делится на этапы, и окончание всех этапов в 2025, однако ходить и наслаждаться можно уже сейчас. Очередной ближайший этап закончится в 2018.

        #875638
  • Комментарий удален
  • SergeySeverny SergeySeverny
    17.01.1708:53:46

    однако красиво!

    #875733
  • Нет аватара Учиться
    17.01.1709:49:34

    Обустроено шикарно!

    Отредактировано: Учиться~09:51 17.01.17
    #875747
    • A_SEVER A_SEVER
      17.01.1709:51:59

      Падки мы на заграничные названия
      Петр Первый любил Голландию!    

      #875748
      • Нет аватара brat_po_razumu
        17.01.1710:31:48

        И Голландия любит Петра!

        Центральный район Заандама — называется Русский район, Russische buurt:

        Улица Царя Петра в Амстердаме — Czaar Peterstraat

        И много чего еще.

        Отредактировано: brat_po_razumu~10:35 17.01.17
        #875760
        • A_SEVER A_SEVER
          17.01.1711:08:56

          Спасибо, любопытно!

          #875773
        • Михаил Иванов Михаил Иванов
          17.01.1711:53:23

          А ещё голандцы памятник «Царь плотник» (стоит на набережной Невы)подарили. Вот ведь сколько лет прошло, а помнят.

          #875795
          • A_SEVER A_SEVER
            17.01.1712:06:02

            А ещё голандцы памятник «Царь плотник» (стоит на набережной Невы)подарили.

            Который является копией памятника, который Россия в 1911 году подарила голландскому Саардаму — увы, оба российских оригинала были утрачены во времена СССР.

            Причём голландский подарок был приурочен к зоо летию ВМФ РОссии!    

            #875796
  • Нет аватара 1986
    17.01.1710:30:06

    Падки мы на заграничные названия

    Так и город — Санкт-Петербург, а не Иваново. Вполне подходящее.

    А что это за медведи белые на льду, за которых люди держаться?

    #875759
    • Эдуард Тарико Эдуард Тарико
      17.01.1710:57:15

      А что это за медведи белые на льду, за которых люди держаться?

      Они помогают держаться тем, кто ещё плохо умеет кататься.

      #875765
    • A_SEVER A_SEVER
      17.01.1711:09:22

      А что это за медведи белые на льду
      Это Россия, детка!    

      #875774
      • Нет аватара 1986
        17.01.1712:58:28

        Они помогают держаться тем, кто ещё плохо умеет кататься.

        Спасибо, понял!

        Это Россия, детка!

        Шутку оценил!   

        #875808
  • Alex63 Alex63
    17.01.1712:57:22

    Мне кажется что каток где с медведями маловат, мне на таких всегда казалось что в кого-нибудь врежусь   

    Люблю с размахом( с футбольное поле и чуть больше)., особенно когда температура около -15-20 градусов, чтобы поменьше народа было.

    А так место очень красивое, надо будет летом заценить Питер.

    Отредактировано: Alex63~12:57 17.01.17
    #875807
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