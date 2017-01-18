В селе Павлово Ленинградской области открыли новую школу на 600 учеников

Строительство нового здания общеобразовательного учреждения на 600 мест в селе Павлово Всеволожского района проводилось в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за счет средств областного и муниципального бюджетов в 2015-2016 гг. Стоимость работ составила 491,9 млн рублей.

Колтушская средняя общеобразовательная школа имени академика И.П. Павлова — одна из старейших школ Всеволожского района Ленинградской области. Первых учеников колтушская семилетняя школа приняла в 1936 году.

Общая площадь нового здания — 15,6 тыс кв.м. В здании расположены: 24 учебных класса., спортивный и тренажерный залы, актовый зал, помещения трудового обучения, столовая на 216 мест с буфетом, библиотека, административные помещения, медпункт, вспомогательные, подсобные и технические помещения.

Численность обучающихся в 2016 — 2017 учебном году — 1070 человек, из них 519 человек — ученики начальной школы. На протяжении последних трех лет школа входит в ТОП-200 лучших сельских школ России.