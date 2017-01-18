В Курске открылся новый детский сад

В Курске открылся детский сад, расположенный в новом жилом районе Северный. Здание рассчитано на 12 групп (280 мест). Общая стоимость объекта — 208 млн рублей.

В новом микрорайоне сегодня проживает уже более 17 тысяч человек. В основном, это молодые семьи с детьми. Это уже второй детский сад в микрорайоне, планируется построить еще четыре. Началось и строительство средней школы на 1000 мест.

По даным комитета образования г. Курск, с 2014 по 2016 годы местами в дошкольных образовательных учреждениях обеспечены все дети в возрасте от 3 до 7 лет, проживающие на территории города. За эти годы введено в эксплуатацию пять детских садов на 832 места.

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