Добавить статью
Детские сады и школы

В Курске открылся новый детский сад

В Курске открылся детский сад, расположенный в новом жилом районе Северный. Здание рассчитано на 12 групп (280 мест). Общая стоимость объекта — 208 млн рублей.

В новом микрорайоне сегодня проживает уже более 17 тысяч человек. В основном, это молодые семьи с детьми. Это уже второй детский сад в микрорайоне, планируется построить еще четыре. Началось и строительство средней школы на 1000 мест.

По даным комитета образования г. Курск, с 2014 по 2016 годы местами в дошкольных образовательных учреждениях обеспечены все дети в возрасте от 3 до 7 лет, проживающие на территории города. За эти годы введено в эксплуатацию пять детских садов на 832 места.

Фотографии

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=63940

новый детсад, Курская область
  • Вася Таньков
    19.01.1701:16:51

       

    #876365
  • SergeySeverny SergeySeverny
    19.01.1706:01:44

    в новом микрорайоне — новый детский сад — замечательно!   

    #876391
    • Нет аватара Евгений812
      19.01.1716:37:32

      Это уже традиционно, своеобразный «откат» городу за предоставленное место под строительство района, город выставляет требование что если тут будут жить N семей, то нам нужны помещения под садик, полицейский участок, поликлинику… требования отличаются в зависимости от нужд района(и это требования, а не просьба и не добропорядочность застройщика).

      По крайней мере в СПБ это уже лет 10 реальность и место под застройку не дадут без таких договоренностей с районными властями.

      Отредактировано: Евгений812~16:37 19.01.17
      #876516
  • into into
    19.01.1713:13:40

    Классно стали дома обшивать и садики с школами, все ярко и весело! Хочется верить что за всей этой красотой не скрывается вечное русское разгильдяйство и безалаберность, а построено на десятилетия…

    Отредактировано: into~13:14 19.01.17
    #876461
    • Нет аватара termometrix
      19.01.1717:48:02

      на десятилетия…

      См. советское домостроение.

      #876530
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru