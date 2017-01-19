Санкт-Петербургский Аграрный университет приобрел новую сельскохозяйственную технику

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. Пушкин) приобрёл порядка 8 единиц новой технии и технических агрегатов (российских производителей «Ростсельмаш», РМЗ-СПб), 2 учебно-демонстративных пособия (НИИ «Учтех-Профи»), 1 тренажёр вождения (российская компания «Форвард»).

Это стало возможным благодаря реализации Плана действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития России в 2016 году, которым была предусмотрена реализация программы поддержки сельскохозяйственного машиностроения, в том числе обновления парка аграрных вузов. В 2016 году Минсельхозом России доведены субсидии производителям сельхозтехники в объеме 11 162 млн рублей. Это позволило сельхозпроизводителям закупить на льготных условиях 13,4 тыс. единиц сельхозтехники в 2016 году — в 2 раза больше, чем годом ранее.

500 млн рублей было выделено на обновление учебной базы инженерных факультетов аграрных вузов. Минсельхоз России распределил средства федерального бюджета в полном объеме между 48 вузами, что и позволило учебным заведениям закупить порядка 490 ед. сельхозтехники!

http://spbgau.ru/mm/7/node/5165