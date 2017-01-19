549 млрд рублей прямых инвестиций в производство привлекли индустриальные парки России

В АИП проанализировали основной показатель эффективности индустриальных парков — соотношение вложений в инфраструктуру и инвестиций от привлеченных резидентов. За все годы существования отрасли в России было создано 146 индустриальных парков, однако из них только 92 обладают статусом действующих и имеют резидентов - всего 1911 предприятий.

В среднем по действующим индустриальным паркам на 1 рубль вложений в инфраструктуру приходится 7 рублей прямых инвестиций в производство.

Валовые цифры не отражают данное соотношение, поскольку собраны не по всем индустриальным паркам, но тоже представляют интерес и приводятся в исследовании. Так, все действующие индустриальные парки страны за годы своего существования привлекли инвестиций на общую сумму 549970 млн рублей. Это консервативная цифра, в которой учтены только известные АИП и корректно предоставленные парками данные по инвестиционным проектам. По некоторым площадкам сбор и верификация данных продолжается, поэтому суммарный показатель привлеченных инвестиций может корректироваться в сторону увеличения.

За 2016 год в промпарки страны пришли порядка 200 новых производственных предприятий с общим объемом инвестиций свыше 78 млрд рублей. При этом из федерального бюджета в 2016 году получили поддержку 40 индустриальных парков на общую сумму 6 898 млн руб. (включая ассигнования Фонда развития моногородов 3 704 млн рублей). Статистический всплеск показателя привлеченных инвестиций в промпарки в 2015 году (порядка 168 млрд рублей) связан с практически удвоением числа парков со статусом действующий, что явилось отложенным накопленным результатом работы отрасли прошлых лет. По мнению Ассоциации, в 2017 году ожидается планомерный рост прямых инвестиций в производство. Кроме того, начнет сказываться отложенный во времени социально-экономический эффект от ранее привлеченных инвестиций в виде налоговых поступлений от работающих производств. По данным на 2016 год в 92-х действующих индустриальных парках страны создано почти 105 тысяч рабочих мест.

Подробнее в Годовом отчете АИП за 2016 год