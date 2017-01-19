В Ненецком АО открылся новый детский сад

19 января состоялось открытие нового детского сада на 80 мест в прибрежном поселке Усть-Кара Ненецкого автономного округа. Объект возведен при финансовой поддержке «Газпром нефти» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» и социально-экономического партнёрства компании с Администрацией НАО.

В двухэтажном детском саду площадью почти 1,5 тыс. кв. метров есть всё необходимое для разносторонней деятельности.

«Родные города» — программа социальных инвестиций, которая объединяет все социальные инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах присутствия. Программа направлена на создание условий для повышения качества жизни и включает проекты развития городской среды, создания инфраструктуры для детского и массового спорта, а также инициативы в сфере образования, здравоохранения и сохранения культурного потенциала коренных малочисленных народов Севера.