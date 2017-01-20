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Армия и Флот

Корабельная авианосная группа ВМФ России покинула Средиземное море

Опрос: Оправдались Ваши ожидания от похода "Адмирала Кузнецова" к берегам Сирии?

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Сегодня корабельная авианосная группа (КАГ) Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» прошла пролив Гибралтар, завершив выполнение поставленных задач в акватории Средиземного моря.

Авианосная группа в составе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск», танкеров «Сергей Осипов», «Дубна» и «Кама», морского спасательного буксира «Николай Чикер» и спасательно-буксирного судна «Алтай» возвращается в Североморск, откуда вышла в поход 15 октября прошлого года.


ВМФ, боевая служба, Адмирал Кузнецов, Пётр Великий, «Североморск», Сергей Осипов, Николай Чикер
  • A_SEVER A_SEVER
    20.01.1717:19:56

    А эта новость осталась практически незамеченной — Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар посетил «Адмирал Кузнецов»:

    #876863
    • Orlan05 Orlan05
      20.01.1721:01:59

      То самое «сокращение» группировки российских войск в Сирии, о котором говорил ВВП…

      ЗЫ…Адмирал видимо тот еще «зверек» — цепкий и жесткий взгляд   

      #876930
      • A_SEVER A_SEVER
        20.01.1721:22:22

        То самое «сокращение» группировки российских войск в Сирии
        КАГ не была в Сирии, а значит её нельзя «сократить».

        Просто срок боевой службы закончился, пора домой!    

        #876935
        • Orlan05 Orlan05
          20.01.1722:40:22

          Я это к тому, что в сети уже шутки по этому поводу гуляют, типа ВВП дал команду сократить группировку войск, сразу после этого было заявлено о возвращении домой КАГ, а несколькими днями спустя на Хмейним прибывает дюжина штурмовиков…

          #876957
          • A_SEVER A_SEVER
            20.01.1722:43:42

            ВВП дал команду сократить группировку войск
            Но его не так поняли и сделали всё наоборот…    

            #876958
  • A_SEVER A_SEVER
    21.01.1714:18:51

    Внимание, этот пост дополнен опросом!

    #877091
    • Нет аватара Zor
      21.01.1714:54:45

      Добавьте, пожалуйста, в опрос пункт «Я ничего особенного от этого похода не ожидал».

      #877109
  • exhausted1987 exhausted1987
    21.01.1715:14:32

    Что характерно, дыма уж нет

     http://bmpd.livejournal.com/2386960.html 

    #877121
    • A_SEVER A_SEVER
      21.01.1715:20:56

      дыма уж нет
      Он бывает не всегда, а на определённых режимах ГЭУ.

      #877123
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