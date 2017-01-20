Корабельная авианосная группа ВМФ России покинула Средиземное море
Опрос: Оправдались Ваши ожидания от похода "Адмирала Кузнецова" к берегам Сирии?Для участия в опросе вам нужно войти на сайт
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Сегодня корабельная авианосная группа (КАГ) Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» прошла пролив Гибралтар, завершив выполнение поставленных задач в акватории Средиземного моря.
Авианосная группа в составе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск», танкеров «Сергей Осипов», «Дубна» и «Кама», морского спасательного буксира «Николай Чикер» и спасательно-буксирного судна «Алтай» возвращается в Североморск, откуда вышла в поход 15 октября прошлого года.
20.01.1717:19:56
20.01.1721:01:59
20.01.1721:22:22 КАГ не была в Сирии, а значит её нельзя «сократить».
20.01.1722:40:22
20.01.1722:43:42 Но его не так поняли и сделали всё наоборот…
21.01.1714:18:51
21.01.1714:54:45
21.01.1715:03:21 Добавил.
21.01.1715:14:32
21.01.1715:20:56 Он бывает не всегда, а на определённых режимах ГЭУ.