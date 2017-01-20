Корабельная авианосная группа ВМФ России покинула Средиземное море

Я ничего особенного от этого похода не ожидал.

Нет, я ожидал большего.

Мои ожидания оправдались лишь частично.

Да, мои ожидания полностью оправдались.

Сегодня корабельная авианосная группа (КАГ) Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» прошла пролив Гибралтар, завершив выполнение поставленных задач в акватории Средиземного моря.

Авианосная группа в составе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск», танкеров «Сергей Осипов», «Дубна» и «Кама», морского спасательного буксира «Николай Чикер» и спасательно-буксирного судна «Алтай» возвращается в Североморск, откуда вышла в поход 15 октября прошлого года.