ОМЗ-Спецсталь освоила изготовление труб под наплавку для ГЦТ энергоблоков АЭС

Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, успешно освоила технологию изготовления кованых труб под наплавку для главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) энергоблоков АЭС.

В начале 2017 года заготовки труб, изготовленные в ОМЗ-Спецсталь, успешно прошли весь комплекс специальных испытаний, проводившихся специалистами Научно-исследовательского центра ТК ОМЗ-Ижора (также входит в Группу ОМЗ) и НПО «ЦНИИТМАШ». По итогам испытаний был получен отчет о подтверждении эксплуатационных свойств заготовок труб, а также совместно с НПО «ЦНИИТМАШ» были разработаны и выпущены технические условия изготовления заготовок труб для главных циркуляционных насосов первого контура АЭС, в том числе для энергетических установок нового поколения ВВЭР-ТОИ.

Кроме того, в настоящий момент ведется аттестация технологии электрошлаковой наплавки антикоррозионного покрытия внутренней поверхности трубы. Этот проект реализуется компанией ОМЗ-Спецсталь совместно с Ижорскими заводами, также входящими в Группу ОМЗ, при техническом сопровождении НПО «ЦНИИТМАШ» и Научно-исследовательского центра ТК ОМЗ-Ижора. Аттестация технологии наплавки труб станет завершающим этапом НИОКР по производству кованых плакированных труб для ГЦТ АЭС в ОМЗ-Спецсталь.

Разработка и аттестация данных технологий позволяет локализовать полный цикл изготовления плакированных труб с внутренним диаметром 850 мм, 990 мм для главного циркуляционного трубопровода атомных энергетических установок в рамках одного отечественного промышленного комплекса.

— Освоение инновационной технологии по производству кованых плакированных труб для трубопроводов АЭС позволяет нам открыть новые перспективы по выпуску заготовок оборудования ответственного назначения для АЭС и, что немаловажно, сделать серьезный шаг в рамках реализации импортозамещения в отечественной атомной промышленности, — отмечает генеральный директор ОМЗ-Спецсталь Сергей Ерошкин.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером Группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).