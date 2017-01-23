«Швабе» осуществил поставку охотничьих коллиматорных прицелов в Турцию

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех в конце декабря 2016 года поставил 150 открытых коллиматорных охотничьих прицелов в Турецкую Республику в рамках договора, заключенного в апреле 2015 года.

В поставку вошли открытые коллиматорные прицелы Р1×20, Р1×30 и P1х42.

«С данным партнером мы сотрудничаем почти два года. Наши коллиматорные прицелы соответствуют международным стандартам качества, обладают конкурентоспособной ценой и хорошо востребованы на турецком оружейном рынке. Следующая поставка прицелов в Турцию запланирована на первый квартал 2017 года», — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Р1×20, Р1×30 и P1х42, представляющие собой линейку открытых коллиматорных прицелов, предназначены для точной наводки спортивного и охотничьего оружия по различным целям, в том числе по быстродвижущимся. Данные приборы обладают прочным металлическим корпусом и способны работать в температурном диапазоне от -40°С до +50°С. Р1×20 — самый компактный представитель в семействе открытых коллиматорных прицелов. Малый вес (70 г) и небольшой размер линзы (23 мм) позволяют использовать данный прибор на ружьях малых калибров.

Р1×30 весит около 130 г и по сравнению с Р1×20 обладает увеличенной линзой — 19×25 мм. В меню прицела заложены три типа прицельных марок («Точка», Т-образная" и «Т-образная с точкой») и многоуровневая система регулировки их яркости. Среди достоинств прицела можно также выделить кратковременную (до 1 мс) устойчивость к ударным нагрузкам с ускорением до 800 g.

P1х42 — флагман в линейке открытых коллиматорных прицелов. Он весит 160 грамм, выдерживает ударные нагрузки с ускорением 800 g в течение 0,2-2 мс без потери эксплуатационных свойств, обладает внушительным размером линзы — 39×28 мм. Как и Р1×30 данный прибор имеет три типа прицельных марок и многоуровневую систему регулировки их яркости.