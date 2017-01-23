В Чечне открылся первый детский технопарк «Кванториум»

Первый в Чеченской Республике детский технопарк «Кванториум» открылся на территории математической школы в Грозном.

В грозненском «Кванториуме» дети смогут обучаться по пяти направлениям: «IT-Квантум», «ГеоКвантум», «ЭнерджиКвантум», «АэроКвантум», «РобоКвантум». Кроме того, в технопарке будет работать HiTech-цех, оснащенный самым современным оборудованием для прототипирования и цифрового производства.

Главная цель проекта детских технопарков — это возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России. В нем созданы все условия для обучения и проектной деятельности учащихся по самым актуальным и перспективным направлениям.

Проект создан в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Новая модель системы дополнительного образования детей», реализуемой в ряде регионов. Площадь детского технопарка включает в себя учебные классы, хайтек-цех (оборудованные мастерские для практических занятий) и квантопарк (лекторий).

«Новый технопарк охватит свыше 800 детей. Он рассчитан на всю республику, любой школьник будет иметь возможность получить профессию, реализовать свои перспективные проекты на практике. В нем созданы все условия для обучения и проектной деятельности учащихся по самым актуальным и перспективным направлениям», — сообщил ТАСС директор Республиканского центра детско-юношеского технического творчества Абдул Ахъядов.

Министерство образования и науки России летом 2016 года разыгрывало грант в сумме 1 млрд рублей на всю страну. В числе 17 регионов выиграл проект детского технопарка Чечни. Заниматься с детьми будут 10 преподавателей, которые уже прошли обучение в рамках образовательной сессии в Москве.