Заложен морской тральщик «Иван Антонов»
Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» заложен морской тральщик «Иван Антонов», ставший третьим в серии тральщиков проекта 12700 «Александрит».
Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.
Серия:
Зав. № 521 — заложен
Заводской № 522 — заложен
Заводской № 523 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
Тральщик назван в честь Героя Советского Союза, снайпера Краснознамённого Балтийского флота Ивана Петровича Антонова.
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