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Судостроение и судоходство

Заложен морской тральщик «Иван Антонов»

Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» заложен морской тральщик «Иван Антонов», ставший третьим в серии тральщиков проекта 12700 «Александрит».

Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.

Серия:

Зав. № 521 — заложен 22.09.12 — спущен 27.06.14 — передан 09.12.16 — «Александр Обухов» (БФ)

Заводской № 522 — заложен 24.04.2015 — «Георгий Курбатов»

Заводской № 523 — заложен 25.01.2017 — «Иван Антонов»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

Тральщик назван в честь Героя Советского Союза, снайпера Краснознамённого Балтийского флота Ивана Петровича Антонова.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото.


Санкт-Петербург, Средне-Невский судостроительный завод, СНСЗ, тральщик, 12700, Иван Антонов
  • Katamaran Katamaran
    25.01.1713:22:53

    А что там с погорельцем?

    #878169
    • A_SEVER A_SEVER
      25.01.1713:50:57

      А что там с погорельцем?
      Думаю заказчик будет настаивать на замене корпуса.

      #878193
      • Katamaran Katamaran
        25.01.1714:11:04

        жаль. мне прям интересно было, как они провернут операцию по воскрешению

        #878201
        • A_SEVER A_SEVER
          25.01.1714:12:37

          мне прям интересно было, как они провернут операцию по воскрешению
          Это и будет воскрешение, благо матриц 2.

          #878203
          • Katamaran Katamaran
            25.01.1714:19:00

            чего, простите, не понял? матрица под каждое ж судно отдельно выполняется, или нет? в любом случае работа с нуля начнется.

            #878204
            • A_SEVER A_SEVER
              25.01.1714:24:14

              матрица под каждое ж судно отдельно выполняется, или нет?
              Читаем:
              Создание композитной оболочки корабля подразделяется на три основных этапа. Первый — подготовка матрицы. Второй — укладка композитной ткани в сухом виде. Третий этап предполагает пропитку или ламинирование, и занимает около двух дней.
              Матрица это форма, которую можно использовать много раз.

              #878205
  • Нет аватара unrealalex1
    25.01.1713:57:28

    Север, очевидно дата — 25.01.2017 в записи «серия»: … Заводской № 523 — заложен 25.01.2016 — «Иван Антонов»

    Отредактировано: unrealalex1~13:58 25.01.17
    #878196
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