ДЭПЛ «Космомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота после модернизации
Дизель-электрическая подводная лодка «Космомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота после модернизации сегодня, 27 января. В торжественном мероприятии по передаче субмарины приняла администрация Приморского края.
Дизель-электрическая подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» была заложена под именем «Б-187» 7 мая 1991 года на судостроительном заводе имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре, а 5 октября 1991 года была спущена на воду. Введена в состав ВМФ 30 декабря 1991 года, вошла в состав Тихоокеанского флота.
В период с 1993 по 1995 года совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки».
В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.
15 июля 2015 года по приказу главкома ВМФ получила название — большая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре».
- Великоросс
- 27.01.201715:31
- 15
27.01.1715:41:06
27.01.1715:48:15
27.01.1715:53:33
27.01.1716:00:27 Я конечно понимаю что это хороший повод для пиара губернатора Приморского края товарища Миклушевского, но лодку ремонтировал и сдавал Тихоокеанскому флоту Амурский судостроительный завод, который находится в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Почему не названный? Пресс-служба МО.
27.01.1716:02:13
27.01.1716:05:10
27.01.1716:06:12
27.01.1716:16:00 Это дата прибытия в пункт постоянного базирования.
27.01.1716:18:32
27.01.1716:07:34
27.01.1716:10:56
27.01.1716:22:54 Как сказать — у боевого корабля межремонтный срок 10 лет, а лодка в ремонте и его ожидании провела почти 14, хотя «Адмиралтейские верфи» за пару лет новую лодку строят.
27.01.1716:31:56
27.01.1716:39:04
27.01.1716:57:03