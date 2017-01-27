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Армия и Флот

ДЭПЛ «Космомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота после модернизации

Дизель-электрическая подводная лодка «Космомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота после модернизации сегодня, 27 января. В торжественном мероприятии по передаче субмарины приняла администрация Приморского края.

Дизель-электрическая подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» была заложена под именем «Б-187» 7 мая 1991 года на судостроительном заводе имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре, а 5 октября 1991 года была спущена на воду. Введена в состав ВМФ 30 декабря 1991 года, вошла в состав Тихоокеанского флота.

В период с 1993 по 1995 года совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки».

В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.

15 июля 2015 года по приказу главкома ВМФ получила название — большая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре».

http://primorsky.ru/news/123186/

Приморский край, ВМФ, ДЭПЛ Космомольск-на-Амуре
    • A_SEVER A_SEVER
      27.01.1715:48:15

      Вчера провожали в Большом Камне, сегодня встречаем во Владивостоке?

      Лодка была передана флоту после подписания акта приёма-передачи на заводе, а сегодня она прибыла к месту постоянного базирования.

      #878950
      • Великоросс Великоросс
        27.01.1715:53:33

        Сегодня состоялась торжественная передача, согласно официальной информации, размещеной на сайте администрации края.

        Вчера провожали в Большом Камне, сегодня встречаем во Владивостоке?

        Кстати, там к тому же ссылка на не названный, анонимный источник.

        Отредактировано: Великоросс~15:57 27.01.17
        #878952
        • A_SEVER A_SEVER
          27.01.1716:00:27

          размещеной на сайте администрации края
          Я конечно понимаю что это хороший повод для пиара губернатора Приморского края товарища Миклушевского, но лодку ремонтировал и сдавал Тихоокеанскому флоту Амурский судостроительный завод, который находится в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край).
          там источник не названный.
          Почему не названный? Пресс-служба МО.

          Отредактировано: A_SEVER~16:01 27.01.17
          #878955
          • Великоросс Великоросс
            27.01.1716:02:13

            но лодку ремонтировал и сдавал Тихоокеанскому флоту Амурский судостроительный завод, который находится в Комсомольске-на-амуре (Хабаровский край).

            Где информация о том, что:

            … сдавал Тихоокеанскому флоту Амурский судостроительный завод

            Где ссылка на источник?

            Почему не названный? Пресс-служба МО.

            Потому, что в источнике от 25-го числа ни фамилий, ни званий, ни должностей, а отсыл на сайт, где якобы говориться о неком источнике в МО с якобы торжественным мероприятием.

            Причем ссылка выводит на общую страницу сайта, а не на заявленную информацию.

            Отредактировано: Великоросс~16:16 27.01.17
            #878956
            • A_SEVER A_SEVER
              27.01.1716:05:10

              Где лодка проходила ремонт?    

              Где ссылка на источник?
              Читаем сайт МО:
              Дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» Тихоокеанского флота прибыла в место постоянного базирования — город Владивосток — после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе.

              Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи подлодки. В ней приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, личный состав и ветераны соединения подводных лодок, представители Амурского судостроительного завода, администраций Хабаровского и Приморского краев.

              Отредактировано: A_SEVER~16:14 27.01.17
              #878958
              • Великоросс Великоросс
                27.01.1716:06:12

                Где информация о передачи лодки судостроительным заводом? Где ссылка на источник?

                A_SEVER

                Читаем сайт МО:

                Ну, все верно. Дата передачи СЕГОДНЯШНЯЯ, 27 января , а не 25-го числа.    

                27.01.2017 (10:22)

                В боевой состав ТОФ после ремонта и модернизации вернулась дизельная подлодка «Комсомольск-на-Амуре"

                Дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» Тихоокеанского флота прибыла в место постоянного базирования — город Владивосток — после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе.

                Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи подлодки. В ней приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, личный состав и ветераны соединения подводных лодок, представители Амурского судостроительного завода, администраций Хабаровского и Приморского краев.

                 http://function.mil.ru/ne...re.htm?id=12109688@egNews 

                Отредактировано: A_SEVER~16:24 27.01.17
                #878959
                • A_SEVER A_SEVER
                  27.01.1716:16:00

                  Дата СЕГОДНЯШНЯЯ, 27 января
                  Это дата прибытия в пункт постоянного базирования.

                  #878963
                  • Великоросс Великоросс
                    27.01.1716:18:32

                    Где состоялась торжественная церемония передачи.

                    Мдя… Возвращаемся к моим вопросам в сообщении #878956

                    Отредактировано: Великоросс~16:21 27.01.17
                    #878965
  • Katamaran Katamaran
    27.01.1716:07:34

    узнал на днях, что, оказывается, вся моя родня по маме из комсомольска-на-амуре. а кто-то из родни даже в начальниках на АСЗ ходил

    #878960
  • Светозаров Иван Светозаров Иван
    27.01.1716:10:56

    Сегодня передана! Новость нормальная и в тему.

    Которую новость освещать принято, официальную церемонию иле то что завершили формально…

    Сегодня много закончили строительство детских садов, но официально откроют спустя неделю.

    Так и тут завод завершил ремонт ранее, но официально «открыли» лодку сегодня.

    Отредактировано: Светозаров Иван~16:11 27.01.17
    #878962
    • A_SEVER A_SEVER
      27.01.1716:22:54

      Новость нормальная
      Как сказать — у боевого корабля межремонтный срок 10 лет, а лодка в ремонте и его ожидании провела почти 14, хотя «Адмиралтейские верфи» за пару лет новую лодку строят.

      #878967
      • Светозаров Иван Светозаров Иван
        27.01.1716:31:56

        Говоря «новость нормальная» имел в виду что СЕГОДНЯШНЯЯ новость правильная.

        А новости до сегодняшнего дня были слишком рано выложены.

        И привел в пример детские сады. Зачем Вы вырвали 2 слова из контекста?

        Отредактировано: Светозаров Иван~16:32 27.01.17
        #878970
  • Юрген Юрген
    27.01.1716:39:04

    Вы тогда или то сообщение удалите, или это — по сути 2 новости про одно и то же.

    #878971
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      27.01.1716:57:03

      Таких ситуаций довольно много возникает, наверное надо уточнить Правила.

      #878977
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