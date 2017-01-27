ДЭПЛ «Космомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота после модернизации

Дизель-электрическая подводная лодка «Космомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота после модернизации сегодня, 27 января. В торжественном мероприятии по передаче субмарины приняла администрация Приморского края.

Дизель-электрическая подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» была заложена под именем «Б-187» 7 мая 1991 года на судостроительном заводе имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре, а 5 октября 1991 года была спущена на воду. Введена в состав ВМФ 30 декабря 1991 года, вошла в состав Тихоокеанского флота.

В период с 1993 по 1995 года совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки».

В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.

15 июля 2015 года по приказу главкома ВМФ получила название — большая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре».