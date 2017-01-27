Расширение производственной базы турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ

Как сообщает в своем пресс-релизе Объединенная двигателестроительная корпорация, АО «ММП имени В.В. Чернышева» получило займ от Фонда развития промышленности (ФРП) на приобретение высокоточных станков в целях обеспечения требуемых стандартов качества и надежности нового турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ.Создание двигателя ТВ7-117СТ, предназначенного для перспективного российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В, является одной из приоритетных программ ОДК. АО «ММП имени В.В. Чернышева» участвует в проводимой ОДК опытно-конструкторской работе по ТВ7-117СТ. Двигатель будет серийно изготавливаться в расширенной кооперации ОДК, ключевыми предприятиями которой являются АО «Климов» (разработчик), АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и АО «ММП им. В.В. Чернышева». На АО «ММП имени В.В. Чернышева» производятся узлы турбокомпрессора и свободной турбины — одна из наиболее технически сложных частей двигателя.

Макет турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ на АО «Климов», сентябрь 2016 года © bmpd

«ФРП предоставил нам наиболее выгодные условия кредитования, — говорит управляющий директор АО «ММП имени В.В. Чернышева» Амир Хакимов. — Средства фонда будут «работать» на возрождение авиационной промышленности. Благодаря нашему сотрудничеству с ФРП и Минпромторгом РФ на предприятии будут созданы новые рабочие места. Приобретаемое оборудование позволит обеспечить серийный выпуск ключевых деталей и узлов двигателя ТВ7-117СТ. Таким образом, со стороны АО «ММП имени В.В. Чернышева» будет сделано все возможное для своевременного проведения летных испытаний нового перспективного самолета».

Договор на лизинг оборудования заключен с группой компаний «Балтийский лизинг» на сумму 550, 192 млн. рублей.

«Оборудование в рамках этого проекта уже частично поставлено на предприятие, — отмечает главный инженер АО «ММП имени В.В. Чернышева» Владислав Кочкуров. — Это позволит нам освоить производство отдельных деталей ТВ7-117СТ с соблюдением требуемых стандартов точности».

«ФРП постоянно работает над созданием эффективных инструментов развития промышленного бизнеса, — говорит Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития промышленности. — АО «ММП имени В.В. Чернышева» стало уже вторым заемщиком ФРП по новой программе «Лизинговые проекты».

Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ расширяет семейство газотурбинных двигателей ТВ7-117 разработки АО «Климов». Он является глубокой модернизацией двигателя ТВ7-117СМ (предназначен для регионального пассажирского самолета Ил-114) в части повышения мощности, ресурса и надежности. В новое изделие заложены передовые технические и конструктивные решения. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3 000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3 600 л.с. При сухой массе не более 500 кг двигатель имеет удельный расход топлива меньше 200 грамм на л.с. в час.

АО «ММП имени В.В. Чернышева» уже имеет опыт производства двигателей данного типа — именно на этом предприятии ранее был организован выпуск двигателей ТВ7-117С/СМ.