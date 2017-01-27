На ульяновском заводе «Форш» собран первый обрабатывающий центр Тримилл

Новый обрабатывающий центр Trimill VF 6535 стал первым собранным на территории Ульяновской области. В мире существует всего две таких машины — в США и в России, в Ульяновске на заводе «ФОРШ». Центр уникален по совокупности характеристик: имеет 5 осей обработки и позволяет выполнять механическую обработку многотонных деталей массой до 160 тонн с микронной точностью.

«Мы построили для завода „Аэрокомпозит“ комплект оснастки для производства элементов крыла изделия МС-21, стапели для их сборки, теперь стремимся к участию в обработке крупногабаритных деталей. И новый заказ будем отрабатывать именно на этом станке. Он дает нам возможность нарастить производительность, освоить новую номенклатуру технически сложных деталей и значительно повысить качество чистовой механической обработки», — рассказал президент ЗАО «Форш» Алексей Баданов.

Компания «Тримилл» на протяжении ряда лет осуществляет сотрудничество с предприятиями региона. На данный момент компания поставила в Российскую Федерацию 13 высокоскоростных обрабатывающих машин: на АО «Авиастар -СП» — 8, на ЗАО «Форш» — 4, на ОАО «Авиакам» 1. В марте 2015 года между Правительством региона, Корпорацией развития Ульяновской области и «Тримилл» был подписан договор о намерениях размещения на территории региона производства сверхскоростных обрабатывающих центров.

«Мы планируем на площадке „Форш“ заменить устаревшие станки и сделать производство более современным. Станки такого типа, как у нас, востребованы на многих предприятиях в России и за рубежом. Россия стала второй страной по масштабам заказанных станков после Германии. Мы ценим это сотрудничество и намерены развивать его. В Ульяновске благоприятный инвестиционный климат, нам здесь очень комфортно работать», — подчеркнул генеральный директор компании «Tримилл» Милан Юлина.

«При всех сложностях, которые сегодня существуют в наших партнерских отношениях с разными странами, у нас складываются крепкие связи с европейскими и азиатскими компаниями. Замечательным примером здесь является чешская компания „Тримилл“. Наше партнерство с ней ведётся как в отрасли авиации, так и в автомобилестроении. В прошлом году мы подписали соглашение о постепенной локализации компании в регионе. Вместе с „Тримилл“, „ДМГ МОРИ“ и ещё рядом европейских и российских предприятий в ближайшее время у нас будет пять крупных станкостроительных заводов. И, учитывая формируемый в области парк поставщиков, к 2020 году мы будем являться крупнейшим станкостроительным регионом в России», — подчеркнул глава региона.

Для справки

ЗАО «Форш» — российский инструментальный завод, начавший производственную деятельность в 1989 г. Основная специализация — изготовление пресс-форм, штампов и другой оснастки для отечественных и зарубежных предприятий автомобилестроения, авиастроения, пищевой промышленности, строительной отрасли и предприятий радиотехники. Предприятие полного производственного цикла, от инжиниринга до испытаний и сдачи готовой оснастки «под ключ». На предприятии трудится 170 человек.

Среди заказчиков завода такие предприятия, как «Авиастар-СП», «АвтоВаз», «Аэрокомпозит», Bridgestone, NEMAK, «ВАСО» (Воронежское акционерное самолетостроительное общество), «УАЗ», «КамАЗ», «ГАЗ», Renault-Nissan, Samsung, «НЛМК», «КУМЗ», «РУСАЛ» и другие. Сотрудничество с «Авиастар-СП» и «АвтоВазом» предприятие ведет в течение всей истории завода (более 28 лет). Кроме того, предприятие изготовило пресс-формы для автомобиля УАЗ-Патриот.

Компания «Тримилл» (Чехия) основана в 2000 году. В настоящее время компания является крупным производителем высокоскоростных центров, предназначенных для обработки инструментов, пресс-форм и штампов, а также для производства изделий для автомобильной и авиационной промышленности. Производственные корпуса расположены в чешских городах Злин и Всетин. Основными клиентами компании «Тримилл» являются компании «Шкода», «Фольксваген», «Ауди».