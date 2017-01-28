В Ингушетии открыли новую школу на 380 мест

В сельском поселении Галашки Сунженского района состоялось торжественное открытие новой трехэтажной школы.

Это первое за последние 60 лет новое здание общеобразовательного учреждения, рассчитанное на 380 учеников.

Объект построен благодаря ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы». В трехэтажном здании созданы все условия для организации учебного процесса, досуга учащихся, занятий спортом и физкультурой. Обучение школьников будет проходить в односменном режиме.

Здание возведено на месте старого корпуса 1926 года постройки на 180 учеников, где обучалось порядка 260 детей.

Пока строилось новое здание для СОШ № 1, ее воспитанники ходили во второю школу, где для них была организована вторая смена. Для многих ребят добираться до школы было далеко, занятия во вторую смену заканчивались, как правило, поздно.

В селе расположены три общеобразовательных учреждения, в которых в общей сложности обучается 693 ученика.

Первая школа была самой старой из них, вторая — размещена в типовом здании 1976 года, которое на протяжении последних 20 лет не подвергалось капремонту. Основная школа расположена в здании, построенном в 1961 году.