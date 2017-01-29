Углекислотная компрессорная установка производства ККЗ «Тегас» для столичного региона

Новая стационарная компрессорная установка на базе углекислотного компрессора производства Краснодарского Компрессорного Завода отправлена в московскую область. Оборудование будет интегрировано в технологическую линию по производству жидкой двуокиси углерода предприятия-заказчика. Компрессорная установка «ТЕГАС» обеспечивает сбор и компримирование очищенной газообразной двуокиси углерода для дальнейшей её конденсации и подачи сжиженного CO2 в накопительные емкости.

Переданное заказчику углекислотное оборудование изготовлено с использованием трехступенчатого поршневого оппозитного компрессора без смазки цилиндров и сальников модели 2ГМ2,5-2,6/65С. Цеховая стационарная компрессорная установка выдает на выходе компримированную газообразную двуокись углерода под давлением 65 атмосфер и обеспечивает производительность 2,6 нм3/мин.

Применяемый в установке поршневой компрессор ККЗ спроектирован и изготовлен из особых сплавов и материалов, предназначенных специально для работы с насыщенной влагой газообразной двуокисью углерода. В установке использован энергосберегающий привод, установлена современная система автоматики.

Заказчик — крупное российское предприятие столичного региона, производитель жидкой углекислоты и сухого льда. Приобретенная углекислотная компрессорная установка «ТЕГАС» будет эксплуатироваться в линии по производству жидкой двуокиси углерода, получаемой из дымовых газов ТЭЦ и котельных.