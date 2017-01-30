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Судостроение и судоходство

Построенный для ТОФ корвет «Совершенный» вышел на испытания в море

Построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе новейший корвет проекта 20380 «Совершенный» в понедельник вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний (ЗХИ), сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

«В ходе проведения ЗХИ в морских полигонах боевой подготовки ТОФ экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корвета в море. В частности, работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства. Также будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля», — сообщил Матвеев.

Кроме экипажа корабля в состав сдаточной команды входят специалисты различных подразделений завода-изготовителя, а также контрагенты.

Матвеев отметил, что заводские ходовые испытания — один из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля. Их проводят, чтобы проверить в ходовых условиях системы и механизмы корабля на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

Ранее ТАСС сообщал, что «Совершенный» был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2006 году, его спустили на воду в 2015-м. Ожидается, что он пополнит состав Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года.

Многоцелевые корветы проекта 20380 — корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подводными лодками, оказывать огневую поддержку в ходе десантных операций. Полное водоизмещение корветов достигает около 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания — 4 тысячи миль. Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы «Уран» и «Редут», они также оснащаются артиллерийским и противолодочным вооружением, несут вертолет.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3981096

Большой Камень, корвет, 20380, Совершенный
  • exhausted1987 exhausted1987
    30.01.1709:10:51

    Ну наконец-то. Надеюсь с другими корветами тихоокеанской серии таких лютых задержек не будет.

    #879742
    • A_SEVER A_SEVER
      30.01.1709:24:53

      с другими корветами тихоокеанской серии таких лютых задержек не будет
      С момента закладки «Громкого» скоро уже 5 лет…

      #879748
      • Юрген Юрген
        30.01.1709:35:00

        С момента закладки «Громкого» скоро уже 5 лет…

        А его в этом году только обещают спустить на воду…

        #879752
      • Katamaran Katamaran
        30.01.1709:45:47

        Видимо, будем брать береговыми комплексами.

        #879757
        • Ray D_MIX Ray D_MIX
          30.01.1711:59:11

          «А то вдруг завтра война», да?

          Спешить пока не куда

          #879789
          • Юрген Юрген
            30.01.1712:02:13

            Корветы по 10+ лет строят — это «торопиться не надо»?    

            #879791
  • Katamaran Katamaran
    30.01.1709:46:11

    А будет фото выхода корвета в море?

    #879758
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