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Производство

«Северсталь» расширяет сортамент продукции, выпускаемой на стане 5000

По итогам 2016 года листопрокатный цех производства трубного проката Череповецкого металлургического комбината (дивизион «Северсталь Российская сталь»), расположенный в Колпино, освоил и доработал технологию выпуска более 8 видов стали на базе стана 5000.

В частности, речь идет о производстве высокопрочной стали категории F500W толщиной до 70 миллиметров, которая прошла сертификацию Российского морского регистра судоходства. Такой металл особо востребован при строительстве буровых платформ и ледоколов.

Предприятие достигло серьезных результатов в освоении криогенных сталей для перспективных проектов производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ). Дорожную карту, включающую план действий по освоению данного сортамента, компании «Северсталь» и «Газпром» подписали в середине 2016 года. Эта направление является частью комплексной программы импортозамещения в трубной отрасли.

Еще одним результатом года стала марка стали SeverHard. Это особый металл, предназначенный для изготовления оборудования, деталей и узлов, работающих в условиях повышенного износа. Кроме того, коллектив достиг заметных успехов в оптимизации технологии выпуска высокопрочной корпусной судостали и металлопроката для производства бронетехники.

«Наша инновационная деятельность, будь то производство новой продукции или совершенствование существующей технологии, основывается, в первую очередь, на потребностях наших клиентов, — комментирует директор по производству трубного проката стального дивизиона Дмитрий Покровский. — Поэтому мы продолжаем планомерно развиваться и расширять технологические возможности предприятия для максимального удовлетворения требований заказчиков».

http://kolpino-city.ru/news/1/severstal-rasshiryaet-sortament-produktsii-vypuskaemoy-na-stane-5000-v-gorode-kolpino/

Санкт-Петербург, Колпино, Северсталь, Череповецкий металлургический комбинат
  • Нет аватара isya
    01.02.1700:28:57

    Выучила новое слово   

    сортамент — вид, сорт, тип, размер каких-л. однородных изделий или материалов, вырабатываемых в том или ином производстве ◆ Толщина покрытия составляет от 2,0 до 3,5 мм ― в зависимости от сортамента труб.

    #880533
    • de_moore de_moore
      01.02.1700:40:28

      Чаще всего слово сортамент используют как список-справочник металлических прокатных изделий

      #880537
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