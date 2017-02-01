«Северсталь» расширяет сортамент продукции, выпускаемой на стане 5000

По итогам 2016 года листопрокатный цех производства трубного проката Череповецкого металлургического комбината (дивизион «Северсталь Российская сталь»), расположенный в Колпино, освоил и доработал технологию выпуска более 8 видов стали на базе стана 5000.

В частности, речь идет о производстве высокопрочной стали категории F500W толщиной до 70 миллиметров, которая прошла сертификацию Российского морского регистра судоходства. Такой металл особо востребован при строительстве буровых платформ и ледоколов.

Предприятие достигло серьезных результатов в освоении криогенных сталей для перспективных проектов производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ). Дорожную карту, включающую план действий по освоению данного сортамента, компании «Северсталь» и «Газпром» подписали в середине 2016 года. Эта направление является частью комплексной программы импортозамещения в трубной отрасли.

Еще одним результатом года стала марка стали SeverHard. Это особый металл, предназначенный для изготовления оборудования, деталей и узлов, работающих в условиях повышенного износа. Кроме того, коллектив достиг заметных успехов в оптимизации технологии выпуска высокопрочной корпусной судостали и металлопроката для производства бронетехники.

«Наша инновационная деятельность, будь то производство новой продукции или совершенствование существующей технологии, основывается, в первую очередь, на потребностях наших клиентов, — комментирует директор по производству трубного проката стального дивизиона Дмитрий Покровский. — Поэтому мы продолжаем планомерно развиваться и расширять технологические возможности предприятия для максимального удовлетворения требований заказчиков».