Реконструкция центральных улиц Симферополя

Масштабная реконструкция центральных улиц завершена в Симферополе.

Как это было.

При этом не обошлось без ложки дегтя.

На этапе проверки соблюдения законодательства при реконструкции центра крымской столицы были установлены факты завышения стоимости строительных и других материалов, использованных при ремонте. Предварительный ущерб оценивается в сумму более 3 млн рублей. При этом ответственные должностные лица акты выполненных работ подписали без замечаний.