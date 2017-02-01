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Фотофакты

Реконструкция центральных улиц Симферополя

Масштабная реконструкция центральных улиц завершена в Симферополе.

Как это было.

При этом не обошлось без ложки дегтя.

На этапе проверки соблюдения законодательства при реконструкции центра крымской столицы были установлены факты завышения стоимости строительных и других материалов, использованных при ремонте. Предварительный ущерб оценивается в сумму более 3 млн рублей. При этом ответственные должностные лица акты выполненных работ подписали без замечаний.

http://www.c-inform.info/media/id/247

Симферополь
  • Нет аватара Zemos
    01.02.1710:21:08

    Организация строительного процесса п…

    За такое бы в Москве уже подряд отобрали и оштрафовали, да и не только в Москве

    #880606
    • Сергей Волошин Сергей Волошин
      01.02.1710:26:24

      Увы… Там и качество работ очень низкое. К сожалению, в Крыму практически разучились строить. Но, надеюсь, что со временем, научатся.

      #880610
      • Нет аватара UHAHAN
        01.02.1712:54:22

        Смотрел ролик этого какой-то девушки с Крыма и у меня от ужаса волосы дыбом вставали) Все криво, какие-то дыры везде, провалы и так далее. Грязь на уже сданном объекте. В общем мои искренние соболезнования! Я без шуток!

        #880672
        • Sergio Buk Sergio Buk
          01.02.1714:38:07

          Алена Бардовская видимо имеется ввиду.

          #880704
    • Ray D_MIX Ray D_MIX
      01.02.1710:28:13

      В Крыму пока нет нормальных строительных организаций

      #880614
  • John Smith John Smith
    01.02.1712:26:32

    Анатолий Шарий показывал «результаты работы». Подписавшие акты наверняка на откатах. Принимать такое было нельзя. Очень надеюсь на адекватную оценку прокуратуры.

    #880661
    • Андрей Мельник Андрей Мельник
      01.02.1713:05:51

      Прокуратуры???    Не смешите!!! Там же как на подбор работают «слепые»!!! Если бы прокурорские работали-мы бы это видели!!! Самый элементарный пример-состояние дорог в городах! Прокурорские могут «проверить» состояние дорог и «выкатить телегу» от дорожников до администрации…только они этого не делают…на своих «дружбанов по сауне» наезжать будут что лЕ

      #880677
      • John Smith John Smith
        01.02.1714:19:00

        на своих «дружбанов по сауне»

        Доказательства есть? Заявление на проведение служебной проверки писали? Что Вам ответили?

        Если нету, то «сидите и не свистите». Проблема дорог чаще связана с недостатком финансирования. Тут же ситуация иная. Деньги выделены, но результат ужасный. Не смотря на результат, акт подписан, работы приняты. На лицо заинтересованность заказчика в материальной наживе, а не в качественном тротуаре.

        #880699
        • Андрей Мельник Андрей Мельник
          01.02.1714:40:16

          А в чём разница??? Приведите пример ХОТЬ ОДНОЙ проверки прокурорскими!!! Пусть даже и с выявленным «результатом» «недостаточного финансирования»! ИХ НЕТ!!! Прокуратура ПРИ ЖЕЛАНИИ может «дрюкнуть» кого угодно за несоблюдение законодательства(ненормативное состояние дорог-нарушение законодательства), но…умаялись бедные…руки видать не доходють…

          Доказательства есть?
          Ямы на дорогах и грязь в радиусе «километра» от строительства-не «доказательство»? Нет?

          Отредактировано: Андрей Мельник~14:42 01.02.17
          #880706
          • John Smith John Smith
            01.02.1715:13:19

            Приведите пример ХОТЬ ОДНОЙ проверки прокурорскими!!!

            Это шутка такая? Вы в какой стране живете?

            Из доклада Чайки за 2015 год:

            …За 2015 год в сфере исполнения законов, защиты прав и свобод человека и гражданина прокурорами выявлено более 5 млн. нарушений. По результатам рассмотрения актов реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказано без малого 1 млн. виновных, по материалам наших проверок возбуждено 25 тыс. уголовных дел…

            …Растет также и число уголовных дел, направленных в суд, а главное — осужденных коррупционеров (почти 13 тыс., +11,6%), в числе которых свыше 800 занимали должности в органах государственной власти и местного самоуправления…

            #880719
            • Андрей Мельник Андрей Мельник
              01.02.1715:37:49

              Дурака включать не надо! Выше речь шла о дорогах!!! А комерсов прокурорские очень любят кошмарить…тут соглашусь…

              #880734
              • John Smith John Smith
                01.02.1715:48:19

                Дурака включать не надо! Выше речь шла о дорогах!!! А комерсов прокурорские очень любят кошмарить…тут соглашусь…

                Это я «дурака включаю»?    

                Если Вас в гугле не забанили, наберите «хищения при строительстве дорог».

                #880743
              • John Smith John Smith
                01.02.1715:56:20

                речь шла о дорогах

                И вот такое найти не сложно:

                «бюджет дорожного фонда в 2016 году составит 5,2 млрд рублей. Из них на содержание региональной сети дорог уйдёт 1,5 миллиарда, что составит 50% от норматива». Вы действительно считаете, что при выделении половины суммы от требуемого, можно так же качественно отремонтировать дороги?

                #880746
                • Нет аватара Denis_Ekb
                  01.02.1718:09:37

                  Если бы качественно строили, то и на ремонт хватало бы ¼ того что выделяют.

                  #880803
                  • John Smith John Smith
                    01.02.1718:42:39

                    Если бы качественно строили, то и на ремонт хватало бы ¼ того что выделяют.

                    А я думаю, что тогда затраты на строительство бы выросли. И за те же деньги строили бы меньше. Следовательно количество того, что нужно ремонтировать стало бы еще больше. И вообще, ситуация «хватало ¼ того, что выделяют», это не нормально и называется бардак. Если это так, значит нормативы не соответствуют действительности. Если Вы такой умный дорожный строитель, почему все еще не организовали свою строительную фирму по строительству и ремонту дорог? С таким демпингом и качеством от заказов отбоя бы не было.

                    #880815
                    • Нет аватара Denis_Ekb
                      01.02.1718:53:21

                      Бардак это когда денег выделяю как у нас, но хватает их только на 50% от того что нужно ремонтировать. Не организовал, потому, что мне это не интересно, а мои друзья пытались строить в Челябинской области и не одного тендера не выиграли, а выиграло ООО Челси Карликанова, которое пригласило на субподряд много компаний и в последствие обанкротилось никому не заплатив и это при том, что стоимость строительства у них оказалась больше чем у альтернативных предложений. Те деньги которые выделяют на строительство, это большие деньги и если бы не было откатов, то хватало бы и на автобаны.

                      #880820
  • Виталий Правый Виталий Правый
    01.02.1714:40:29

    Они че, гонят? Такая система никуда не годится, посмотрел только что фото сего «художества» на другом сайте, * опа.

    Отредактировано: Виталий Правый~14:43 01.02.17
    #880707
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