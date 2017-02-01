Реконструкция центральных улиц Симферополя
Масштабная реконструкция центральных улиц завершена в Симферополе.
Как это было.
При этом не обошлось без ложки дегтя.
На этапе проверки соблюдения законодательства при реконструкции центра крымской столицы были установлены факты завышения стоимости строительных и других материалов, использованных при ремонте. Предварительный ущерб оценивается в сумму более 3 млн рублей. При этом ответственные должностные лица акты выполненных работ подписали без замечаний.
-
- Сергей Волошин
- 01.02.201710:01
- 17
01.02.1710:21:08
01.02.1710:26:24
01.02.1712:54:22
01.02.1714:38:07
01.02.1710:28:13
01.02.1712:26:32
01.02.1713:05:51
01.02.1714:19:00
01.02.1714:40:16
01.02.1715:13:19
01.02.1715:37:49
01.02.1715:48:19
01.02.1715:56:20
01.02.1718:09:37
01.02.1718:42:39
01.02.1718:53:21
01.02.1714:40:29