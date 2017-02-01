В Новосибирске открылась новая школа на 550 мест

Торжественное открытие школы № 212 прошло накануне в Ленинском районе Новосибирска. Расположенное в густонаселенном Горском жилмассиве, новое образовательное учреждение решит проблему обучения сотен детей. «Старая» школа, которая обслуживает район, давно не справлялась с нагрузкой.

Школа № 212 стала первым объектом, построенным в регионе по федеральной программе создания новых мест в образовательных учреждениях. Большую часть средств дал федеральный бюджет — 300 миллионов рублей, 86 миллионов добавила область, 30 миллионов — город.

В школе есть концертный зал на 252 места, игровой и гимнастический залы, библиотека с читальным залом, 38 учебных кабинетов, оснащенных компьютерным и интерактивным оборудованием. Новое образовательное учреждение рассчитано на обучение 550 учеников.

По информации правительства Новосибирской области, успешное завершение строительства школы в Горском жилмассиве позволяет Новосибирской области рассчитывать на получение в 2017 году 840 миллионов рублей из федерального бюджета, которые планируется направить на финансирование строительства двух новых образовательных учреждений.