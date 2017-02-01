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Экспорт

Россия обогнала Бразилию по поставкам растворимого кофе

Россия вошла в первую десятку поставщиков растворимого кофе в Германию, обогнав Бразилию, Швейцарию и Индию и обеспечив осенью 5% германского импорта.

Поставлять кофе в Германию Россия начала в августе 2016 г. Пока объемы небольшие — 100-150 тонн в месяц, однако показателен сам факт. Германия — один из крупнейших мировых импортеров растворимого кофе наравне с Россией и США. Импорт составляет 40 тыс. тонн в год. Существенные поставки растворимого кофе в Германию осуществляют около 15 стран.

Еще раньше, в конце 2015 г., Россия вышла на рынок Израиля. В 2016 г. она вошла в пятерку ведущих поставщиков растворимого кофе в Израиль, значительно уступив только Республике Корее и Вьетнаму.

Экспорт растворимого кофе осуществляется в основном из Краснодарского края и Ленинградской области, где расположены заводы мировых брендов.

https://www.exportcenter.ru/news/rossiya-voshla-v-desyatku-krupneyshikh-postavshchikov-rastvorimogo-kofe-v-germaniyu/

Кофе, экспорт
  • Алексей Алексей Алексей Алексей
    01.02.1715:42:55

    Сибирский кофе мне нравится, отличный выращивают там)

    #880739
    • alex4spb alex4spb
      01.02.1715:46:03

      Сибирский кофе мне нравится, отличный выращивают там)
      но, но!

      у нас в Ленобласти не хуже!

      #880742
      • Нет аватара g1v2
        01.02.1717:04:12

        ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ БУДЕТ. Специально под кофе отдельную фабрику начинаем строить. В 2019 обещают построить, еще через годик начнет работу.

        #880778
    • Великоросс Великоросс
      01.02.1715:48:32

      отличный выращивают там)

      Прям таки уже обжаренный, гранулированный, растворимый и расфасованный?

      Какие молодцы!

         

      Отредактировано: Великоросс~15:55 01.02.17
      #880744
      • Нет аватара g1v2
        01.02.1717:08:12

        Ну молотый и в зернах жарится и фасуется у нас. Растворимый — фасуется и смешивается, но примерно с конца 2019 года и гранулированный и сублимированный начнет именно у нас производиться. Под это дело фабрику начинают строить. Зеленка конечно закупается на мировых аукционах и поступает из-за рубежа — Африка, Бразилия, Колумбия, Индонезия и пр.    

        #880781
        • Нет аватара burovik
          01.02.1717:38:42

          Так это здорово, перерабатываем пищевое сырье, которое у нас не растет, для своего рынка и еще и экспортируем.

          #880795
    • dinis karabliov dinis karabliov
      01.02.1716:41:56

      Мне если честно не понятны шутки,почему английский чай это круто, а русский кофе смешно?

      #880765
      • Samboris Samboris
        01.02.1717:11:49

        Ну, в Англии чай не растет (в отличии от России). Кстати, купил давеча краснодарский крупнолистовой — отличный чай. Они чай несколько веков морем поставляли, он отсыревал и портился, приходилось добавлять бергамот и прочую лабуду.

        Ну, растут кофейные деревья только в тропиках — ничего с этим не поделаешь. А растворимый кофе из зерен делать — нужна технология, и она у нас есть (пусть и не наша, но заводы у нас)   

        #880785
  • Нет аватара Tcheluskin
    01.02.1716:27:50

    Не могли бы вы, для понимания, назвать российские марки растворимого кофе, которые можно легко найти в Москве, например?

    Просто я лично давно покупаю Нест-кафе и Якобс. Время от времени пробую наугад купить что-то другое, но оказывается менее вкусным.

    #880760
    • Нет аватара Zemos
      01.02.1717:09:35

      Московская кофейня на паях Арабика, самый лучший из отечественного. На мой взгляд нескафе и рядом не стоял.

      #880782
    • Нет аватара g1v2
      01.02.1717:10:04

      Жокей и Жардин не только в Москве, но и в Беларуси, Украине и даже в ДНР и ЛНР найти легко. Американские конкуренты тоже в РФ фасуют, но они пусть сами свой товар хвалят.    

      #880783
      • Нет аватара g1v2
        01.02.1717:12:06

        Да и кстати в ЕС тоже поставлять начали — для них отдельная маркировка идет. В Германию или еще куда — хз.    

        #880786
  • Dima Lg Dima Lg
    01.02.1716:50:45

    Ждем прорыва в выращивании бананов.    

    Отредактировано: Dima Lg~16:51 01.02.17
    #880769
    • Великоросс Великоросс
      01.02.1717:04:30

      Dima Lg

      01.02.1716:50:45

      Ждем прорыва в выращивании бананов.

      Отредактировано: Великоросс~17:06 01.02.17
      #880779
      • Dima Lg Dima Lg
        01.02.1717:20:33

        По 12 я бы точно взял. Дозреют.

        #880790
      • Нет аватара mozay
        01.02.1718:05:00

        А это разве не огурцы?

        #880802
        • Dima Lg Dima Lg
          01.02.1718:13:40

          Какие огурцы. Где ты видел огурцы по 12 в магазине.

          Огурцы это от 100 за кг. Сибирские тем более. Бренд всё-таки.

          Отредактировано: Dima Lg~18:20 01.02.17
          #880805
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