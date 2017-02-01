Россия обогнала Бразилию по поставкам растворимого кофе

Россия вошла в первую десятку поставщиков растворимого кофе в Германию, обогнав Бразилию, Швейцарию и Индию и обеспечив осенью 5% германского импорта.

Поставлять кофе в Германию Россия начала в августе 2016 г. Пока объемы небольшие — 100-150 тонн в месяц, однако показателен сам факт. Германия — один из крупнейших мировых импортеров растворимого кофе наравне с Россией и США. Импорт составляет 40 тыс. тонн в год. Существенные поставки растворимого кофе в Германию осуществляют около 15 стран.

Еще раньше, в конце 2015 г., Россия вышла на рынок Израиля. В 2016 г. она вошла в пятерку ведущих поставщиков растворимого кофе в Израиль, значительно уступив только Республике Корее и Вьетнаму.

Экспорт растворимого кофе осуществляется в основном из Краснодарского края и Ленинградской области, где расположены заводы мировых брендов.