Добавить статью
Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

95122 совершил первый полёт

Даты первых полётов за 2017 год:

| 01. 95122 01.02.17|

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 9510815.01.16| 06. 9511131.05.16 | 11. 9511307.09.16| 16. 9511703.12.16|

| 02. 9509626.02.16| 07. 9510418.06.16 | 12. 9511421.09.16| 17. 9511907.12.16|

| 03. 9510615.03.16| 08. 9510530.06.16 | 13. 9511507.10.16| 18. 9512016.12.16|

| 04. 9510725.03.16| 09. 9510911.07.16 | 14. 9511625.10.16| 19. 9512127.12.16|

| 05. 9511031.03.16| 10. 9511227.07.16 | 15. 9511822.11.16|

http://superjet.wikidot.com/news:1976

Superjet, SSJ-100, ОАК
  • Нет аватара burovik
    01.02.1716:56:48

    Первый пошел, Izon с вас табличка.

    #880773
    • Izon Izon
      01.02.1717:17:31

      Есть

      #880787
    • Нет аватара vlTepes
      01.02.1718:56:07

      Первый пошел, Izon с вас табличка.

      В табличке нужно разделить номера взлетевших и даты взлета

      сейчас нечитабельно

      #880822
  • dinis karabliov dinis karabliov
    01.02.1717:42:27

    Вот что-то смотрю 19 первых полетов в 16 году,а я где-то читал что в 16 году выпустили 17 самолетов, а в 17 году выпустят 34.Хорошо бы было 34.

    #880798
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru