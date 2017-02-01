Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет
Даты первых полётов за 2017 год:
| 01. 95122 01.02.17|
Даты первых полётов за 2016 год:
| 01. 9510815.01.16| 06. 9511131.05.16 | 11. 9511307.09.16| 16. 9511703.12.16|
| 02. 9509626.02.16| 07. 9510418.06.16 | 12. 9511421.09.16| 17. 9511907.12.16|
| 03. 9510615.03.16| 08. 9510530.06.16 | 13. 9511507.10.16| 18. 9512016.12.16|
| 04. 9510725.03.16| 09. 9510911.07.16 | 14. 9511625.10.16| 19. 9512127.12.16|
| 05. 9511031.03.16| 10. 9511227.07.16 | 15. 9511822.11.16|
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