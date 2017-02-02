На СХК выведена на проектную мощность установка по производству стабильных изотопов

На заводе разделения изотопов АО «Сибирский химический комбинат» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») начата промышленная эксплуатация высокотехнологичной газоцентрифужной установки по производству стабильных изотопов, которая позволит существенно увеличить объем выпуска предприятием изотопной продукции.

Решение о необходимости расширения производства стабильных изотопов было принято руководством АО «СХК» в январе 2016 года. В сентябре 2016 года началась опытно-промышленная эксплуатация этой установки.

В начале 90-х годов на заводе разделения изотопов СХК в рамках конверсионной деятельности было организовано производство по обогащению стабильных изотопов. Специалисты предприятия отработали технологию и получили более 50 стабильных изотопов таких химических элементов как олово, сера, хром, свинец, вольфрам, ксенон и другие.

Стабильные изотопы находят широкое применение в ядерной энергетике, в медицине для диагностики многих заболеваний, в научных исследованиях и исследованиях окружающей среды.