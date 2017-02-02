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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Богдановичском районе Свердловской области открыт новый комбикормовый завод

В Богдановичском районе Свердловской области 2 февраля открыт новый комбикормовый завод. Производство построено на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива, который получал областное финансирование на развитие бизнеса.

«Мы перешли на этап полного обеспечения себя кормовой базой, кормами, комбикормом, что позволит вывести кормление животных на качественно новый уровень и, в итоге, повысить продуктивность молочного стада и снизить себестоимость. Раньше корма мы закупали», — сказал директор кооператива «СПАС» Александр Попков.

Предприятие имеет форму потребительского кооператива, в который входит уже более десяти фермерских и личных хозяйств. В 2016 году кооператив получил из областной казны грант в размере 10 млн рублей. В кооперативе порядка полутора тысяч животных. За час кормозаготовительный цех производит пять тонн корма. Этого достаточно для обеспечения собственных нужд кооператива.

http://www.midural.ru/news/list/document95916/

Свердловская область, комбикормовый завод
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    Нет аватара монархист
    03.02.1713:47:26

    Ура! Повышайте продуктивность молочного стада и дальше. А то пальмовое масло уже порядочно подзае надоело

    Отредактировано: монархист~13:48 03.02.17
    #881582
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