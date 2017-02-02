В Богдановичском районе Свердловской области открыт новый комбикормовый завод
«Мы перешли на этап полного обеспечения себя кормовой базой, кормами, комбикормом, что позволит вывести кормление животных на качественно новый уровень и, в итоге, повысить продуктивность молочного стада и снизить себестоимость. Раньше корма мы закупали», — сказал директор кооператива «СПАС» Александр Попков.
Предприятие имеет форму потребительского кооператива, в который входит уже более десяти фермерских и личных хозяйств. В 2016 году кооператив получил из областной казны грант в размере 10 млн рублей. В кооперативе порядка полутора тысяч животных. За час кормозаготовительный цех производит пять тонн корма. Этого достаточно для обеспечения собственных нужд кооператива.
- Светозаров Иван
- 02.02.201717:04
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03.02.1713:47:26