«СвердНИИхиммаш» завершил поставку электронагревателей для индийской АЭС «Куданкулам»

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершило поставку трех электронагревателей системы сжигания водорода для энергоблоков № 1 и № 2 АЭС «Куданкулам» в Индии. Сумма контракта, заключенного в апреле 2016 года, составила более 21 млн рублей.

«Особенность этого контракта заключается в том, что электронагреватели для индийской АЭС были поставлены с опережением графика. Согласно подписанному контракту оборудование должно было быть поставлено в апреле этого года, однако по просьбе заказчика электронагреватели удалось отгрузить практически на четыре месяца раньше», — отметил начальник научного отдела Илья Звонков.

Система сжигания водорода предназначена для очистки сбросных газов реакторов АЭС. Функция электронагревателей — нагрев парогазовой смеси до температуры, исключающей конденсацию влаги на катализаторе контактного аппарата при сжигании водорода. Оборудование выполнено в виде U-образного корпуса, снаружи которого размещены секции нагревателей.

«СвердНИИхиммаш» является надежным поставщиком оборудования систем сжигания водорода для российских и зарубежных атомных станций. Так, только в 2016 году были осуществлены поставки подобного оборудования для Ленинградской АЭС-2, АЭС «Тяньвань» (Китай) и Белорусской АЭС. Обладая богатым опытом разработки электронагревателей, «СвердНИИхиммаш» постоянно совершенствует производство данного вида оборудования, внося улучшения в их конструкцию и применяя новые технологии.

О «Атомэнергомаш» является поставщиком ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам». В частности для третьего и четвертого блока станции предприятия компании производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала. АО «СвердНИИхиммаш» — инжиниринговый центр ядерного комплекса России, выполняющий функции ведущей организации отрасли по созданию оборудования и сложных технологических комплексов для радиохимического производства, ядерно-топливного цикла, переработки и захоронения радиоактивных отходов. АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности. Компания объединяет порядка 30 производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий на территории России и зарубежных стран.