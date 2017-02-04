Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Алтайский маслосырзавод возобновил работу после реконструкции

Один из старейших производителей сыра на Алтае ОАО «Алтайский маслосырзавод» возобновил свою работу после 3 лет масштабной реконструкции.

В ходе модернизации маслосырзавод обновил линию твердых сыров и сливочного масла. Была установлена новая линия плавленных и крем-сыров, выпуск которых впервые начинается на заводе. На производстве смонтировано высокотехнологичное оборудование, проведены капитальный ремонт производственных помещений и автоматизация технологического оборудования.

Сыр «Гигант» Алтайского маслосырзавода внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Изготовлен в ноябре 2007 года по технологии сыра «Алтайский», весит 721 кг, длина окружности головы — 3,7 м, диаметр — 1,06 м, высота — 0,71 м.

На сегодняшний день завод сварил первую партию сыров «Советский», «Алтайский» и «Швейцарский», которые после созревания в марте поступят в продажу. Производство плавленной продукции планируется начать в марте-апреле, когда завершатся пусконаладочные работы новой линии, сообщила руководитель маслосырзавода Ольга Воронкова.

«Мы сохранили партнеров, с которыми работали ранее. Собственно наши клиенты и сподвигли нас на реконструкцию. И многие ждали нашего открытия. К примеру, владельцы торгсети „Мария-Ра“ даже предлагали профинансировать работы, чтобы ускорить наше открытие», — отметила директор завода.

По итогам реконструкции мощности ОАО «Алтайский маслосырзавод» по переработке составят до 80 тонн молока в сутки.

К сожалению, объём инвестиций в проект реконструкции завода не раскрывается; однако директор завода отметила, что средства на модернизацию производства — банковские кредиты. После реконструкции предприятие трудоустроит около 100 рабочих.

Сырный завод в селе Алтайское является одним из старейших в Алтае. В этом году предприятию исполняется 95 лет. В прошлом веке, как и все молочные предприятия предгорья, он специализировался на выпуске твердых сыров. В 1962 году сюда приехал знаменитый создатель сыра «Советский» Дмитрий Гранников.

В 2007 году на Празднике сыра в Барнауле сыроделы «Алтайского маслосырзавода» представили сваренную ими самую большую сырную голову в 721 кг. Достижение стало рекордом России.

http://www.ffprom22.ru/info/8464/

сельское хозяйство , агропром , Алтайский край
  • Нет аватара Zemos
    04.02.1714:41:06

    Твёрдые сыры нам нужны.

    Тем более своих сортов, как Алтайский и Советский.

    К новым свершениям.

    #881889
    • moskovskiy-310 moskovskiy-310
      04.02.1717:48:14

      всё хочу попробовать Советский сыр алтайского производства!!!

      Сыров много не бывает!

      #881923
      • alex asp alex asp
        04.02.1718:52:31

        Да не вопрос. Полно предложений в том же Ашане. Киприно, например.

        #881934
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • Нет аватара oldbold
    04.02.1716:04:45

    В последнее время только алтайские сыры и покупаю. Купеческий или покровский.

    #881903
    • Samboris Samboris
      04.02.1720:56:45

      Аналогично. Алтайский или щвейцарский в «Аромате Граблей».

      Отредактировано: Samboris~20:57 04.02.17
      #881976
      • Нет аватара Rash
        05.02.1716:53:38

        Не верю своим глазам или от жизни отстал?     Грабли имеют аромат?    

        #882148
        • Samboris Samboris
          05.02.1721:54:12

          «Вкусвилл» — имеют? Я просто так их прикалываю.

          #882238
  • SergeySeverny SergeySeverny
    06.02.1706:50:47

    алтайские сыры хорошие, вкусные! регулярно покупаю! мёд у них хороший, на пасеке в Россоши каждый год закупаюсь! мясо у них хорошее, натуральное, при случае по деревням регулярно закупаюсь! наслушался, насмотрелся по телеку как мясо укалывают в супермаркетах солёной водой с химией, теперь не могу даже смотреть на него, в деревне закупаюсь, Алтай — это наше всё!!!

    #882354
    • Сергей Усов Сергей Усов
      06.02.1719:00:03

      На пасеке в РОССОШИ??? Смешно!)) Россошь же в Воронежской области! Вас обманывают, когда говорят, что мёд алтайский. Потому что все знают-алтайский мёд ценится! Я сам занимаюсь и торгую мёдом уже лет 8, так что алтайский мёд только на Алтае и в Сибири, дальше не видел))).

      У меня знакомая из Воронежской области всегда говорит, что в Россоши постоянно фуфло толкают. Может, конечно, не всё, но 70-80% точно. А она мёдом всю жизнь торгует!

      Отредактировано: Сергей Усов~19:01 06.02.17
      #882615
  • Jonatan01 Jonatan01
    06.02.1712:17:13

    Спасибо санкциям за это!

    #882433
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru