Алтайский маслосырзавод возобновил работу после реконструкции

Один из старейших производителей сыра на Алтае ОАО «Алтайский маслосырзавод» возобновил свою работу после 3 лет масштабной реконструкции.

В ходе модернизации маслосырзавод обновил линию твердых сыров и сливочного масла. Была установлена новая линия плавленных и крем-сыров, выпуск которых впервые начинается на заводе. На производстве смонтировано высокотехнологичное оборудование, проведены капитальный ремонт производственных помещений и автоматизация технологического оборудования.

Сыр «Гигант» Алтайского маслосырзавода внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Изготовлен в ноябре 2007 года по технологии сыра «Алтайский», весит 721 кг, длина окружности головы — 3,7 м, диаметр — 1,06 м, высота — 0,71 м.

На сегодняшний день завод сварил первую партию сыров «Советский», «Алтайский» и «Швейцарский», которые после созревания в марте поступят в продажу. Производство плавленной продукции планируется начать в марте-апреле, когда завершатся пусконаладочные работы новой линии, сообщила руководитель маслосырзавода Ольга Воронкова.

«Мы сохранили партнеров, с которыми работали ранее. Собственно наши клиенты и сподвигли нас на реконструкцию. И многие ждали нашего открытия. К примеру, владельцы торгсети „Мария-Ра“ даже предлагали профинансировать работы, чтобы ускорить наше открытие», — отметила директор завода.

По итогам реконструкции мощности ОАО «Алтайский маслосырзавод» по переработке составят до 80 тонн молока в сутки.

К сожалению, объём инвестиций в проект реконструкции завода не раскрывается; однако директор завода отметила, что средства на модернизацию производства — банковские кредиты. После реконструкции предприятие трудоустроит около 100 рабочих.

Сырный завод в селе Алтайское является одним из старейших в Алтае. В этом году предприятию исполняется 95 лет. В прошлом веке, как и все молочные предприятия предгорья, он специализировался на выпуске твердых сыров. В 1962 году сюда приехал знаменитый создатель сыра «Советский» Дмитрий Гранников.

В 2007 году на Празднике сыра в Барнауле сыроделы «Алтайского маслосырзавода» представили сваренную ими самую большую сырную голову в 721 кг. Достижение стало рекордом России.