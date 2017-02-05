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Армия и Флот

Партия новейших мастерских технического обслуживания МТО-УБ1 поступила на вооружение

Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) пополнились партией новейших мастерских технического обслуживания МТО-УБ1.

Новые мастерские предназначены для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении трудоёмких работ технического обслуживания и текущего ремонта техники в полевых условиях.

Ключевой особенностью новой мастерской стала возможность обслуживания и ремонта танков Т-72, Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров, грузовых автомобилей и другой техники. Она установлена на высокопроходимых шасси автомобиля Урал-4320 с колёсной формулой 6×6 и обслуживаются экипажем из трех человек.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12110967@egNews

Министерство обороны России
  • Нет аватара zu1
    05.02.1706:26:58

    Последнее время такие вот новости о «наращивании жирка» Армии и Флота доставляют больше удовольствия даже,чем новости о поставках новых вооружений.

    Технички,парк транспортный,средства связи защищенные,поставки новой формы и защитных комплектов, новые казармы и полигоны — это все любых критиканов и рассуждающих о «распилах» затыкает.

    Такие поставки и новые объекты- и качество жизни и службы повышают и двойные назначения несут- в случаях серьезных ЧП и катаклизЬмов-армия всегда на помощь гражданским приходила. И именно такая и подобная техника будет в первую очередь востребована.

    #882095
  • dryuncher . dryuncher .
    05.02.1719:22:54

    я так понял он может себе загрузить в верхний люк кузова этот мотор?

    #882182
    • Нет аватара flagmin
      05.02.1720:39:55

      Это не люк. Это просто открыта крышка ящика на крыше.

      #882206
  • регион102 регион102
    05.02.1722:13:46

    МТО-УБ1 на НОВЕЙШУЮ как-то не сильно тянет потому, что засветилась на RUSSIAN EXPO ARMS 2009 в Н.Тагиле, но, всё равно, приятно, что парк обновляется.

    Отредактировано: регион102~22:14 05.02.17
    #882246
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